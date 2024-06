Fête de la musique : Le programme dans chacune des villes

Ce vendredi, jour le plus court de l’année pour La Réunion, le plus long dans l'hémisphère nord, a été choisi pour célébrer la musique. Les artistes sont à la fête tout le week-end aux quatre coins de l’île. Tour d’horizon des plateaux musicaux ville par ville.

Saint-Denis :

Le centre-ville du chef-lieu est en fête ce vendredi 21 juin de 18h00 à minuit. Radios locales, ambiances variées , artistes professionnels ou amateurs, une trentaine de scènes sont ouvertes pour l’occasion. Découvrez la carte interactive ici .

Saint-Benoît :

Comme l’année dernière, la Ville de Saint-Benoît organise une soirée de concerts ce vendredi 21 juin, de 18h à 23h, à l’occasion de la Fête de la Musique !

Le public est invité à venir nombreux parcourir les rues animées du centre-ville et profiter d’une grande variété de styles musicaux avec les trois scènes proposées :

▪️ Les jardins de la mairie

▪️ Place du Marché couvert

▪️ L’Olive Bleue café

Saint-Leu :

Pour célébrer la Fête de la Musique, à Saint-Leu vous pourrez vous immerger dans l’univers musical grâce à de nombreuses activités et animations tout au long du mois de juin . Ateliers, concerts, spectacles pour petits et grands, expositions, le programme complet est à retrouver en ligne.

Le jour de la fête nationale de la musique, plusieurs sites du centre-ville de Saint-Leu vous accueilleront avec une diversité de spectacles et d’ambiances musicales, sous les filaos, sur la place de la Poste et à la rondavelle Ti roule.

Saint-Louis :

La ville de Saint-Louis est en fête pour le “Mois de la Musique”. Au programme, des concerts durant tout le mois de juin.

Saint-Joseph :

La ville de Saint-Joseph propose un programme en deux temps :

Le 21 juin sous la Halle, avec le concert gratuit de plusieurs artistes, le second dimanche 23 juin à la Crête 2ème village, pour Baster en live.

Plaine des Palmistes :

À l’occasion de la Fête de la musique, plusieurs événements ont lieu :

➡ par la maison de quartier Bras des Calumets avec des concerts variés au marché forain.

➡ par et à la médiathèque avec des activités manuelles et l’exposition d’ouvrages.

L’Entre-Deux :

La ville de l’Entre-Deux, le CAL et les écoles de l’Entre-Deux, vous invitent pour la Fête des Pères et les festivités de la Fête de la Musique jusqu’au samedi 29 juin 2024

Au programme :



Les Avirons :

Trois-Bassins :

𝐋𝐚 Ville de Trois-Bassins célèbre 𝐥𝐚 𝐅𝐞̂𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝟐𝟏 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟏𝟗𝐡 𝐚𝐮 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐞𝐚𝐮 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐮 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝟐𝟐 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟏𝟕𝐡 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄́𝐠𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 Ville de Trois-Bassins.

𝐀𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 : 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐮𝐞𝐮𝐱, 𝐝𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞.

Le Port :

Le Port accueille la quatrième édition de Zakanfèt, organisée par le centre social et culturel Cœur Saignant et soutenue par la Ville du Port, du 17 au 23 juin 2024, dans les quartiers des ZAC 1 et 2.

La Possession :

La ville de la Possession fête la musique ce samedi 22 juin, de 17h30 à 00h00, en commençant par un défilé d’ouverture, dans des ambiances de séga, reggae, maloya, rock, jazz, musiques du monde, urbaines et de l’Océan Indien, pour près de 10 scènes à thèmes qui traceront le parcours de votre soirée et avec plus de 35 artistes qui résonneront dans toute la ville.



Saint-André :

La ville de Saint-André fête la musique en grandes pompes cette année, avec plus de 100 artistes, 16 scènes différentes.

Dans les quartiers du 18 au 29 juin, divers ateliers musicaux sont proposés .

En centre-ville un grand concert est organisé le 22 juin avec les artistes tels que Kalipsxau, Benjam, Barth et Varaine Ben.

Étang-Salé :

Vendredi 21 juin de 18h à 22h, la musique est célébré au stade Gilbert Delgard de l’Étang-Salé.

Au programme : des food trucks, des expositions d’instruments de musique, des démonstrations et cours de musique, mais aussi des concerts.

18h00 : Audrey BOUCHARD

18h15 : YÉYÉ

18h30 : Jean Michel BATTY

19h00 : Djemilla

19h30 : Zila, C’Cile, Tiana

20h00 : Laurent V & Aurore Singer, Darknes

20h30 : Diezi

21h00 : Kaf Malbar

Saint-Pierre :

C’est un programme chargé qui attend le public de la fête de la musique à Saint-Pierre, 9 espaces seront dédiée à des concerts dès 18h00 ce samedi. Le programme complet est à retrouver ici.

Sainte-Marie :

A Sainte-Marie, c’est à la médiathèque Anne Mousse qu’est organisée la fête de la musique. Découvrez la programmation et venez assister aux différents spectacles proposés.

Saint-Philippe :

A l’occasion de la fête de la musique 2024, la Ville de Saint-Philippe et la Régie Salle Henri Madoré organisent un concert avec les artistes saint-philippois Thombak, Karma et Sau-Yan. Rendez-vous le vendredi 21 juin à 20h00 à la salle Henri Madoré de Saint-Philippe.

Salazie :

La Ville de Salazie , en partenariat avec le Ceas Salazie, vous invite à célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive, ce dimanche 23 juin à partir de 14h sur parking Place de l’Église. Au programme, une explosion de talents : Oko, Cadens Salazie, Moring Diamanga, Atelier CEAS, Isabelle Bonald, Blackman and Roots Lion, Evodie et Harmonie, Marshall.

Saint-Paul :

La Ville vous donne rendez-vous pour la fête de la musique dans chaque bassin de vie. Peu importe où vous serez, vous pourrez vous ambiancer.

Découvrez le programme ici.

Le Tampon :

La musique se célèbre à la Plaine des Cafres et au Parc Jean de Cambiare les 21 et 22 juin.

Sainte-Suzanne :

Les artistes réchaufferont les cœurs dans une ambiance festive le vendredi 21 juin devant la mairie du Centre Ville.