Euro 2024 : Les Bleus s’imposent sans briller, Kylian Mbappé se casse le nez

L'équipe de France a réalisé une bonne opération pour le premier match de l'Euro 2024 avec une victoire sur le plus petit des scores face à l'Autriche. Mais les joueurs de Didier Deschamps, solides en défense, ont été imprécis face au but. Kylian Mbappé s'est blessé.

Les Bleus ont battu les Autrichiens (1-0) lors de leur premier match de l’Euro 2024. Mais l’équipe de France n’a pris l’avantage que grâce à un but chanceux marqué contre son camp à la 38ème minute, malgré une domination claire de son adversaire.

Les attaquants français sont restés muets tout au long du match à cause d’un manque de réalisme du trio composé de Marcus Thuram, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le milieu de terrain a lui apporté plus de satisfactions avec un N’Golo Kanté omniprésent en défense comme en attaque. Antoine Griezmann et Adrien Rabiot ont aussi apporté des garanties. La charnière défensive composée de William Saliba et Dayot Upamecano est restée en place devant un Mike Maignan imposant.

Olivier Giroud, qui dispute son septième tournoi majeur, est entré en jeu en fin de match et a raté lui aussi l’opportunité de doubler le score. C’est donc jusque dans les dernières secondes que les Bleus ont tremblé face aux vagues rouges autrichiennes pendant les arrêts de jeu.

Les statistiques du match montrent que la France n’a pas été impériale face à une équipe pourtant plus faible sur papier. Le taux de possession était quasiment égal entre les deux équipes. La France a tiré à 14 reprises contre six fois pour l’Autriche, mais les deux formations ont cadré trois fois chacune. À noter que les Autrichiens ont obtenu six corners contre deux pour les Français.

La France occupe la deuxième place de son groupe au terme de la première journée avec trois points. Mais quelques inquiétudes ont été soulevées pour le reste de la compétition. Deux Bleus ont été alertés : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont des cartons jaunes. Kylian Mbappé se serait cassé le nez lors d’un contact avec un défenseur autrichien.

« On a eu l’occasion de faire le break, mais les matchs sont difficiles. On n’a pas tout bien fait, on aurait dû être plus précis face au but, mais c’est bien de commencer par une victoire. On a de la qualité et du talent. On a de la solidité et tout le monde fait des efforts quand on n’a pas le ballon. On ne va pas fanfaronner« , déclare le sélectionneur, Didier Deschamps, qui vient d’enregistrer sa 100ème victoire à la tête de l’équipe de France.