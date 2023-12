Étang-Salé : “La forêt est attaquée de toute part”

La forêt d’Étang-Salé est-elle vouée à encore rétrécir ? C’est ce que pensent les membres de Génération Écologie Réunion qui ont convoqué la presse ce vendredi pour dénoncer la bétonisation du site.

“Nous avons découvert cette construction lors d’une balade, et nous avons en plus découvert que des pistes avaient été bétonnées récemment. Encore une fois, on artificialise et on réduit l’espace accessible au public. En 50 ans, la forêt a déjà beaucoup diminué, mais on a l’impression que cela s’accélère. Entre ces constructions et le projet d’agrandissement du golf”, s’agace Vincent Defaud, porte-parole du parti Génération Écologie.

Le snack de trop

La construction par le Département d’une rondavelle à côté de l’entrée de Croc-Parc n’en fini pas d’énerver ces militants. “Quand on se balade en forêt, on veut entendre les oiseaux, pas les perceuses”, poursuit Vincent Defaud. “Il y a un vrai besoin de toilettes, notamment pour les femmes. Mais, nous n’avons pas besoin d’un snack qui produit des déchets en pleine forêt”, ajoute le porte-parole.

La construction de pistes en durs passe mal aussi pour ces écologistes. La raison invoquée pour cet aménagement est d’offrir au SDIS un meilleur accès à ses pompiers lors d’incendies. Un argument qui ne passe pas pour Frédéric Agathe, référent Génération Ecologie de la commune, et aussi sapeur-pompier à ses heures perdues. “Nous avons des véhicules largement capables de passer sur des pistes non bétonnées. En plus, toute la zone forestière est circonscrite par des boucles de chemins, ce qui nous permet d’entourer rapidement un feu. Enfin, ils mettent cela sur un socle en béton, alors qu’on aurait pu imaginer une construction sur pilotis”, précise Frédéric Agathe.

Cette forêt est un joyau du patrimoine naturel et culturel de l’île pour Génération Écologie. “Ce sont nos ancêtres qui l’ont plantée au XIXe siècle, et elle en recul partout”, indique Ruth Dijoux, elle aussi porte-parole du parti. “Notre objectif n’est pas de faire contre, mais avec. Le Département qui est propriétaire de cet espace doit prendre conscience de la nécessité qu’il garde son caractère naturel. Il y a une prise de conscience des dangers du réchauffement climatique, et La Réunion aussi va être de plus en plus impactée”, ajoute Ruth.

“Aucun arbre n’a été abattu pour permettre cette construction”

Interrogé, le Département précise que ce projet respecte toutes les normes en vigueur, et que le permis de construire a été délivré par la mairie en octobre 2021. Pour la collectivité, il s’agit surtout d’une “ aire de pique-nique couverte, dans laquelle un camion bar, autorisé évidemment, peut venir s’installer les jours d’affluence”. Le Département ajoute que ce site servira de test pour le reste de l’île “parce qu’il est très fréquenté, et il pourrait être décliné dans d’autres sites de l’île où la fréquentation est plus intermittente”.

Concernant l’impact de cette construction sur les espaces naturels, là encore le Département veut nuancer en mettant en avant un “système assainissement autonome à filtration paille de coco permettant la diminution de la taille de l’épandage”. De plus, “aucun arbre n’a été abattu pour permettre cette construction, qui s’est adaptée à la végétation existante. Seuls des arbres morts (suite aux derniers cyclones) ont été évacués en étroite concertation avec l’ONF gestionnaire de cette forêt”.