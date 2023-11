Escalade : Oriane Bertone qualifiée pour les Jeux olympiques à Paris

Avec 99,9 points sur 100 possibles en finale du bloc, Oriane Bertone a réalisé le parcours quasi parfait hier à Laval (Mayenne) lors du tournoi de qualification olympique européen d’escalade combiné bloc et difficulté. La Réunionnaise de 18 ans a remporté l’un des deux tickets qui étaient mis en jeu pour la participation olympique l’an prochain à Paris. « Cela c’est bien passé en qualif et en demie, donc j’avais de l’espoir évidemment. Les blocs se sont bien passés, je suis très, très heureuse, parce que j’ai réussi à faire mon escalade et rester fluide dans ma tête », a-t-elle confié au micro d’Eurosport.

« Je me suis beaucoup plus entraînée avec mon coach, et ça a commencé à devenir vraiment plus concret. Je me sentais bien à l’échauffement, j’étais pressée d’y aller, poser mon escalade et faire comme je fais a l’entraînement. Comme on est à la maison, c’est peut-être pour ça que je voulais encore plus mon ticket. »