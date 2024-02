Eleanor toujours à plus de 400km de La Réunion

La forte tempête tropicale Eleanor poursuit sa course vers La Réunion et surtout Maurice. Le phénomène devrait au plus près ce jeudi, d'après les analystes de Météo-France.

Le bulletin de Météo-France :

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien.

Aucune autre zone suspecte n’est présente et il n’est pas envisagé la formation d’un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

Mis à part la forte tempête tropicale ELEANOR, il n’y a pas de risque de formation d’une autre tempête tropicale modérée au cours des 5 prochains jours.

La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.

Il n’y a pas d’alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 7

(ELEANOR)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 130 km/h.

Pression estimée au centre: 987 hPa.

Position le 22 février à 04 heures locales: 18.9 Sud / 59.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 425 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1640 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 22 km/h.

Informations sur le système :

-La forte tempête tropicale ELEANOR se situe à 04h locales à un peu moins de 200km au nord-est de l’île Maurice et continue de se déplacer vers le sud-sud-ouest. Elle pourrait se renforcer dans les prochaines 24h avant de s’affaiblir puis se combler en fin de semaine et ce week-end.

– Eleanor devrait passera entre 50 et 100km à l’Est de l’île Maurice ce jeudi avec un scénario d’influence plus ou moins marquée en fonction de la distance au passage. Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies potentiellement torrentielles sont possibles dans les prochaines heures et jusqu’à ce jeudi soir sur l’île sœur.

– En fin d’échéance, sous la forme d’un système affaibli, ELEANOR devrait reprendre une trajectoire vers l’ouest au sud de la Réunion.

– En terme d’impacts, la Réunion ne devrait subir que des effets indirects du système jeudi et jeudi soir, avec une influence essentiellement pluvieuse sur la moitié sud et des conditions houleuses sur les côtes est et sud-est.

– En conséquence, les habitants des Mascareignes sont invités à suivre de près l’évolution des prévisions météorologiques.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 23/02 à 04h locales, par 22.5 Sud / 58.1 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 24/02 à 04h locales, par 23.3 Sud / 57.4 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 25/02 à 04h locales, par 21.8 Sud / 53.7 Est.