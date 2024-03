Eau : Coupure de nuit dans certains secteurs de St-Joseph

Pour une fois, une ! que le président fait quelque chose de bien, ça ne nous écorchera pas la gu… de le reconnaître. Son projet de fin de vie est honorable. Il y a trop de personnes qui n’en finissent plus de souffrir atrocement parce que la loi ou la religion leur interdisent de passer volontairement de l’autre côté. Presque touts les présidents (presque) ont une bonne action à leur actif. De Gaulle en a eu mille : la Résistance, le droit de vote des femmes, la Sécurité sociale pour tous, la nationalisation du Crédit qui a permis aux classes défavorisées d’accéder aux biens de consommation… Giscard a activement soutenu Simone Weil et aussi accordé la majorité à ceux qui avaient de droit de se faire tuer au front mais pas d’être adultes. Mitterrand a poussé dur derrière Badinter. Chirac a soutenu Badinter et s’est dressé contre le bretzel de Washington lors de l’invasion de l’Irak. Pour les autres présidents… je ne vois rien, ma soeur Anne. A part qu’ça, à vous de juger. Veloma !