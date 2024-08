Domenjod : La surpopulation carcérale dépasse les 150%, les syndicats très inquiets

La surpopulation touche de plein fouet notre département. Des chiffres toujours plus hauts et jamais atteints sur le CP de ST DENIS. L’établissement est plein et les conséquences impactent l’ensemble des personnels.

Le quartier Femmes atteint le chiffre inquiétant de 180 % de surpopulation. La prise en charge quotidienne de mineurs au QF, faute d’unité dédiée, rajoute des difficultés aux agents.

Le taux d’occupation des bâtiments d’hébergement adultes s’élève à plus de 150%. On compte 110 matelas au sol… Paradoxalement, les effectifs ne cessent de diminuer… avec 10 départs à la retraite en fin d’année, dont le remplacement en 2025 est hypothétique. La fatigue est grande, les rappels incessants, on est loin de l’image idyllique souvent mise en avant par nos autorités parisiennes. Une nouvelle fois, FO Justice tire la sonnette d’alarme.

Des mesures doivent être mises en place au plus vite pour contrôler cette politique du tout incarcération dans notre département. Des places en CAP conséquentes doivent être attribuées lors des prochaines campagnes de mobilité.

Le Syndicat Fo justice réclame la régularisation des MAD au plus vite.