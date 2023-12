Disparition inquiétante : Régis, 58 ans, n’est pas rentré de sa promenade quotidienne

C’est l’inquiétude à Saint-Leu pour les proches de Régis. L’homme de 58 ans est porté disparu depuis hier matin. Alors qu’il s’est rendu sur un sentier afin de pratiquer sa marche habituelle, il a téléphoné à sa famille pour annoncer qu’il se sentait mal et qu’il pensait faire un malaise. Depuis, ses proches n’ont plus de nouvelles et sont d’autant plus inquiets qu’il est diabétique.

L’hélicoptère et une patrouille de la gendarmerie ont effectué des recherches hier en vain. Une battue est organisée par ses proches ce jeudi matin en même temps que les forces de l’ordre.

Régis était vêtu d’un t-shirt bleu et d’un short beige. Les recherches vont se concentrer autour de l’ancienne route nationale au niveau du cimetière.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie ou sa famille au 0693.61.08.14.