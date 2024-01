Deux journalistes palestiniens tués dans une frappe israélienne, annonce le Hamas

Les attaques contre des navires circulant à proximité du Yémen continuent. La marine indienne a annoncé aujourd’hui s’être portée au secours d’un navire vraquier ayant lancé un appel de détresse pour détournement en mer d’Arabie par cinq ou six individus armés qui avaient réussi à monter à bord du bâtiment et avoir envoyé un de ses destroyers sur place.

C’est suite à de précédentes attaques survenues elles aussi à proximité des côtes du Yémen que de nombreux armateurs ont décidé de détourner leurs bateaux en ne leur faisant plus emprunter le canal de Suez et de leur faire contourner l’Afrique pour passer par le cap de Bonne Espérance. Ce qui va entrainer un surcoût pour le transport des marchandises entre l’Europe et La Réunion.