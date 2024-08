Des centaines de voitures continuent de circuler avec des airbags défectueux à La Réunion

Il y a encore 400 Citroën et DS équipées d'airbags Takata défectueux qui circulent à La Réunion. Les concessionnaires peinent à identifier les propriétaires en raison de problèmes sur les cartes grises non mises à jour. Cela représente un véritable risque pour les automobilistes en raison du danger d'explosion des airbags.

Les campagnes de rappel de véhicules équipés d’airbags Takata se multiplient. 530.000 DS3 et Citroën C3 vendues entre 2009 et 2019 en Europe et au Maghreb sont concernées, dont 246.000 en France. La Réunion ne fait pas exception.

Distribuée localement par CFAO Réunion, la marque Citroën (DS a été reprise par le groupe Caillé) a identifié près de 4.000 véhicules concernés par cette procédure de rappel hors normes. Un processus de rappel qui avait été initié il y a trois ans, indique Christophe Morel, directeur général de CFAO Réunion. « Nous avons pu traiter plusieurs milliers de véhicules à La Réunion au cours des trois dernières années de la campagne de rappel. Plus de 90 % des véhicules concernés ont été réparés. »

Environ 400 Citroën roulent encore avec des airbags dangereux

« Nous sommes très en avance sur ce qui se passe en métropole », assure Christophe Morel. « Les équipes sont mobilisées pour prendre en charge les véhicules. Mais ce n’est pas encore assez », reconnaît il. « Il reste environ 400 voitures en circulation qui nécessitent une prise en charge pour le remplacement des airbags. » Le problème ne réside pas dans la disponibilité des airbags de remplacement, mais dans les cartes grises des véhicules, souvent en raison de manquements liés au changement de propriétaire ou d’adresse. Pourtant, l’État a dû faire une entorse au traitement de certaines informations confidentielles figurant sur les cartes grises et transmises aux constructeurs pour réaliser les rappels.

Mais il y a aussi des incompréhensions, comme le cas d’une propriétaire de Citroën qui avait reçu plusieurs courriers sans en comprendre l’importance. « C’est un membre de sa famille qui lui a expliqué que la situation était grave. Elle est venue en urgence faire remplacer son airbag. »

Le problème n’est pas nouveau. En mai dernier, des dizaines de millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont été rappelées à travers le monde pour un changement d’airbags. Ces airbags, fabriqués par Takata, présentent un risque sérieux pour la sécurité des occupants. Ils ont causé plusieurs décès en projetant des pièces dangereuses, en raison d’un gaz qui vieillit mal dans les climats chauds et humides. Le dysfonctionnement des airbags a causé la mort d’une automobiliste à La Réunion et a gravement blessé une autre personne. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

Les airbags défectueux peuvent éclater lors de leur déploiement, projetant des fragments métalliques dans l’habitacle. Cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. En Guadeloupe, dix enquêtes ont été ouvertes pour homicide ou blessures involontaires, avaient expliqué les procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre en mai dernier. Les véhicules concernés doivent être réparés au plus vite.

Comment savoir si vous êtes concerné par un rappel ?

À défaut d’être contacté par courrier recommandé par le constructeur, il suffit de trouver votre numéro d’identification du véhicule (VIN) soit sur votre carte grise à côté de la lettre E, soit sur le tableau de bord côté conducteur, le carnet d’entretien/garantie, ou sur la plaque constructeur sur le pare-brise. Il faut ensuite se rendre sur le site web de votre constructeur automobile où des plateformes dédiées permettent d’entrer le numéro VIN et de savoir si vous êtes concerné par un rappel.

Une liste est aussi disponible sur le site UFC-Que Choisir