Des averses sur une large partie sud de l’île

Les effets de la zone perturbée se font déjà sentir au sud d'une ligne St-Leu/Ste-Rose. La pluie a fait son retour et le vent se renforce au fil de la journée.

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Un changement de temps s’amorce : du vent et de l’air plus humide concernent l’île. Au sud d’une ligne St-Leu/Ste-Rose mais débordant vers Cilaos, le temps est souvent très nuageux avec des averses. Plus au nord, la matinée est calme, malgré la présence de quelques nuages d’altitude.

Entrecoupé de phases d’accalmie, un temps d’averses, temporairement soutenues, prédomine dans le sud cet après-midi. Les nuages de pentes s’invitent au fil des heures sur la partie nord où de faibles précipitations deviennent possibles.

Le vent se renforce : il souffle en rafales sur les franges côtières Ouest, Est, sur les crêtes et sommets jusqu’à 70/80 km/h. La mer est agitée au vent et devient forte dans le sud en soirée. Des vagues de 2 mètres sont toujours d’actualité en journée sur le sud de l’île