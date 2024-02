Déni de démocratie à la LRF : encore un !!!

Suite de l’épisode du dimanche 7 janvier 2024 où nous avons tous appris dans la presse quotidienne locale, que la Super 2 allait avoir une petite sœur se dénommant la D2R sans passage au vote nécessaire voire obligatoire de l’Assemblée Générale : En effet, en ce samedi 3 février, des présidents des clubs concernés par cette modification majeure de championnat et la majorité du comité directeur de la LRF ont été enjoints de voter afin d’acter cette décision unilatérale de leur président « tout puissant »

J’utilise sciemment les termes « déni de démocratie » parce qu’à l’évidence, tous les principes élémentaires s’appliquant à une procédure de vote n’ont été respecté dans la salle de réunion du cinéma ayant comme propriétaire ce même président de la Ligue. Cherchez l’erreur !! Il est important de préciser qu’à l’issue du vote, une distribution de ballons et de matériels essentiels au fonctionnement de ces clubs étaient prévus : Était-ce une forme de pression ? Mais revenons à l’organisation de ce référendum interdit a la presse soit dit en passant : Diverses questions se posent que je ne manquerais pas d’adresser au ministère des sports, au préfet et à la FFF, dès à présent et que je vous livre : Pourquoi l’ensemble des présidents de clubs de R1, S 2 et R 3 n’ont pas pris part au vote.

Les montées et descentes concernent les 3 divisions. Uniquement 38 clubs sur près d’une centaine concernée par ce changement ont pu prendre s’exprimer. Pourquoi, s’il ne s’agissait que d’une consultation et d’une écoute attentive de la volonté des présidents de clubs directement impliqués, la majorité des membres du comité directeur ont pris part au vote ? : Tous étaient là et ont clairement fait pencher le vote en faveur de cette modification. Sur la procédure de ce vote, aucune information a été donné aux présidents avant et pendant ce lancement de procédure de vote.

Y avait-il des modalités de contrôles et de vérifications ? Personne ne le sait d’autant plus que le décompte en vote électronique a mis une voix de différence entre l’essai sur les portables et au moment du vote officiel. Enfin, à l’issu du vote, les résultats n’ont pas été donnés. Et malgré des protestations au vu du faible écart, et surtout du poids des voix des membres du comité directeur, la modification a, semble-t-il, été adopté. Est une procédure normale de vote en assemblée ? En décortiquant le vote et les voix en présence, il ne faut pas être un grand analyste politique pour comprendre que 6 clubs ont validé cette création d’une division 2 hybride. Je rappelle que près de 20 clubs ont émis un avis défavorable.

Encore une fois, est ce que la démocratie est de mise au sein de la LRF puisque ce vote s’est fait sous le contrôle express du comité directeur tout acquis a la cause du maitre des lieux ? Je rappelle que les élections pour le renouvellement de la gouvernance de cette ligue auront lieu cette année. La pêche aux voix est d’ores et déjà lancée et l’armée du président a été appelé pour resserrer les rangs.

A nous défenseurs d’un football ouvert vers ses licenciés, ses dirigeants et tous ses amoureux d’être on ne peut plus vigilant et surtout d’être uni dans ces batailles qui vont arriver. Encore une fois on ne respecte pas le FOOTBALL et ses bénévoles !!!

ALEX AUGUSTINE

SUR LE SUJET :

Réforme des championnats : Une “mascarade” dénoncée à la Ligue Réunionnaise de Football