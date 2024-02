Réforme des championnats : Une “mascarade” dénoncée à la Ligue Réunionnaise de Football

Hier, la Ligue Réunionnaise de Football a entériné sa réforme de la deuxième division. Pour cette saison 2024, il y aura bien une poule de D2R de 14 au-dessous de la R1 et deux poules de 12 en S2. Un vote qui s'est déroulé lors d'une réunion durant laquelle de nombreux manquements ont été soulevés par Pierre-Henri Premont ex-trésorier de la LRF et Noël Vidot ex-président.

Le vote a permis de valider la réforme avec 23 présidents de clubs favorables, alors que 20 présidents ont voté contre. La Ligue Réunionnaise de Football (LRF) a adopté hier sa complexe réforme des championnats. Les deux premiers de D2R accéderont directement en R1, tandis que les champions des deux poules de S2 s’affronteront pour une place en R1 et le perdant sera opposé au 11e de R1.

Au-delà de cette réforme qui fait débat, Pierre-Henri Premont, ex-trésorier de la LRF, et Noël Vidot, ex-président, dénoncent “une mascarade”. Plusieurs manquements ont été soulevés. Seuls 38 clubs étaient invités. Les clubs de la R1 et de la R3 n’ont pas été associés. La réunion, pour l’ancienne présidence, “était une assemblée générale. Aucune procédure dans ce cadre-là n’a été respectée et encore moins le délai d’invitation”.

Le vote s’est également opéré de manière dématérialisée. “Quelques clubs n’ont pas pu procéder au vote à cause des soucis de connexion internet. Il allait leur être proposé de voter par bulletin, mais il n’en disposait pas sous la main”, livrent-ils, bien renseignés, Pierre-Henri Premont, certes hors département.

L’ancienne présidence, s’est évidemment intéressée de près aux résultats des votes. “Si nous poussons davantage notre analyse et que l’on additionne les voix défavorables, les abstentions et les non-exprimés, cette résolution est rejetée avec 29 voix”.

Une « mascarade de la LRF, Ligue Bananière », fustige-t-elle.

Sauf recours, le coup d’envoi du championnat a été annoncé pour le 17 mars prochain.