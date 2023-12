De quelle couleur sont les tortues vertes ?

Le point de Kélonia :

De jeunes tortues vertes sont signalées dans les lagons ces dernières semaines.

Il s’agit de jeunes tortues ayant achevé leur phase pélagique : ces années passées au large juste après leur naissance, durant lesquelles elle se nourrissent de plancton (gélatineux, oeufs de poissons et crustacés, algues flottantes). Dans les lagons elles vont progressivement passer à un régime herbivores, et compléter leur alimentation des algues ou des plantes marines.

Les jeunes tortues vertes dans le lagon sont toutes rousses. Et elles vont changer de couleur pour virer au brun, lorsqu’elles quittent le lagon pour rejoindre le tombant. C’est le cas de Marie-Paule, de plus en plus observée au niveau de la Passe de l’Ermitage et qui commence à s’assombrir !).

Pourquoi s’installent elles dans les lagons ?

Pour trouver une alimentation plus abondante qu’au large et se protéger des gros prédateurs Pourquoi quittent-elles le lagon ? Elles ne restent dans les lagons que un peu plus de 2 ans en moyenne. Elles le quittent lorsque la nourriture n’est plus assez abondante (plus la tortue grossi,t plus elle mange), hauteur d’eau trop faible lors des marées basses, dérangement ?

Certainement un peu des trois. https://museesreunion.fr/wp-content/uploads/2020/03/charte-observation-kelonia.pdf Pour éviter le dérangement suivre les règles d’approche: