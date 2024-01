Cyclone Belal : Evacuations préventives des îlets Coco et Danclas

C’est ce qui s’appelle avoir du nez. Ou « la gueule cabri » comme on dit en créole. A vous de juger. Toujours est-il que le préfet Jérome Filippini a eu sacrément du flair quand il a décidé d’organiser au mois de novembre dernier le séminaire Cyclonex à l’université de La Réunion. L’occasion de réunir tous les métiers concernés par le passage d’un cyclone : sécurité civile, pompiers, sociétés en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité, associations et journalistes.