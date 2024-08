Cuisine réunionnaise en mode street-food : La tradition se retourne-t-elle dans sa marmite ?

Certains y verront un manque de respect, d’autres le symbole de la place que prend la cuisine réunionnaise au sein de la gastronomie française. Le fait est que les caris ou autres rougails inspirent de nombreux amateurs d’art culinaire, pour le meilleur comme pour le pire. D’après le site snacking.fr, c’est plutôt le meilleur que le restaurant OTÉ, situé dans le XIe arrondissement parisien, est parvenu à atteindre.

Rodrigue Barcilon, Justin Arnal et Clément Fraisse ont récemment lancé un concept alliant la cuisine réunionnaise avec l’esprit street-food. Assurant être tombés amoureux de l’île et de sa tradition culinaire, les trois amis ont essayé d’adapter la cuisine réunionnaise aux modes de vie et de consommation des Parisiens. Le résultat peut autant faire grincer des dents que mettre en appétit.

Bien évidemment, qui dit Zoreil qui veut manger créole dit rougail saucisses. L’incontournable plat péi est à l’honneur… de manière surprenante. L’originalité ne vient pas du fait qu’il est préparé avec des saucisses de Montbéliard, mais se trouve dans son accompagnement. S’il est proposé en barquette avec du riz et des lentilles comme à La Réunion, il peut également être servi avec des pains buns ou en hot-dog. Le restaurant propose par ailleurs un sandwich poulet-vanille dans un roll bun garni, avec une sauce mayonnaise et un rougail mangue, le tout accompagné d’achards.

Si ce mélange des genres ne plaira pas à tout le monde, la carte des desserts pourrait par contre enclencher le processus de paix. Nul ne peut nier que mettre des pépites de chocolat dans le gâteau patate est un grand pas pour l’humanité. De son côté, l’ultra-gourmand choco dakat à la crème coco dakatine et cacahuètes pralinées n’est clairement pas un classique péi, mais il donne envie de se laisser tenter par la nouveauté.