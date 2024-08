Coups de feu au Port : Les deux tireurs condamnés et écroués

Largement médiatisés cette semaine, les faits de violences avec armes qui se sont déroulés au Port, ont trouvé leur épilogue ce vendredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les deux tireurs ont été jugés pour violences avec arme et détention illégale d’arme de catégorie C.

L’histoire démarre par un individu qui se rend à la rivière des galets pour acheter un peu d’herbe. Se sentant pris de haut par le vendeur qui, selon lui, pense qu’il n’a pas d’argent, une bagarre éclate. Selon lui, ils se mettent à plusieurs pour le frapper, ce qui déclenche sa décision d’aller chercher un Gomm cogne. Il revient et tire en direction de l’individu qui lui a asséné des coups. Présent lors de cette scène, un deuxième individu va chercher un autre Gomm cogne chez lui et, tire vers le premier tireur, le blessant légèrement au tibia. De son côté, l’auteur des violences fait l’objet d’une autre procédure pour violences.

À la barre, les deux prévenus reconnaissent les faits. Chacun explique qu’il a vu noir. L’un de s’être fait violenter, et le second parce qu’il a eu peur pour sa mère qui était présente lors des faits. Tout penaud à la barre, les deux prévenus expriment leurs regrets. Les deux auteurs sont déjà connus des services de justice.

« Je suis inquiet, car ce qui traverse cette procédure, c’est l’idée d’un litige sur fond de trafic de stupéfiants qui charrie un type de violences que nous n’avons pas l’habitude de voir ici. Un jour, on va passer du Gomm cogne à la Kalashnikov. On ne peut pas laisser ces choses se produire. Ils représentent un danger important pour la société », fustige le procureur qui requiert une peine de trois ans de prison pour le premier tireur qui a quatre mentions à son casier et de deux ans prison pour le second avec la révocation de six mois de sursis qui a une mention à son casier. Le parquet requiert leur maintien en détention.

« On a des rivalités entre clans dans ces quartiers et il a eu peur de cette montée de violences alors qu’il y avait beaucoup de gens dans la rue au moment où les coups de feu ont eu lieu. Dans ces quartiers, on ne porte pas plainte et on n’appelle pas la police. Ce n’est pas la bonne chose à faire, bien entendu. Je ne souhaite pas que l’on associe la drogue dans ce dossier, mon client n’est pas poursuivi pour cela, il a voulu protéger sa famille même si c’est de la mauvaise manière », plaide la défense du deuxième tireur.

« Ils se sont rués sur lui et on ne voit que la fin de la vidéo. Il est complètement sonné, il a été roué de coups. C’est ce qui explique son geste. Il venait pour acheter un peu de zamal. Il regrette et reconnaît les faits. Il a énormément à perdre aujourd’hui et il le sait. Il faut reconnaître que Le Port est un endroit particulier pour les règlements de compte. Il faut redescendre, on en est pas aux Kalashnikov non plus », plaide la défense du premier tireur qui demande la clémence du tribunal.

Après délibération, le tribunal prononce une peine de deux ans de prison pour le premier tireur et d’un an de prison avec la révocation de six mois du sursis probatoire précédent pour le deuxième tireur. Les deux prévenus sont maintenus en détention