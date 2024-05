Coup d’envoi du rallye de Petite-Île ce samedi

Le paddock se déplace dans le Sud Sauvage les 11 et 12 mai pour le rallye national de Petite-Île. 86 équipages prendront le départ pour disputer les 12 spéciales sur quatre tracés.

Les Polo de Thierry Law-Long et Meddy Gerville seront à l’avant du peloton. Après une très belle entrée en matière lors du Rallye de Saint-Joseph avec sa nouvelle monture, le crooner-pilote pourrait venir challenger le sextuple champion de La Réunion en titre.

Ils seront suivis de près par Olivier Bardeur dans sa Ford Fiesta MKII et Joël Boyer sur Peugeot 208. Le double vainqueur du Tour Auto et plus féroce adversaire de Thierry Law-Long, Damien Dorseuil ne participera pas à une saison complète pour la première fois depuis des années. Il commence sa saison ce week-end, à bord d’une Ford Fiesta et aux côtés d’Anne-Laure Dijoux.

Quatre tracés répétés trois fois

Les bolides vont s’élancer sur les routes de Petite-Île ce samedi. La première spéciale se déroulera à Manapany. Les voitures devront gravir six kilomètres d’asphalte à trois reprises toute la journée.

Les compétiteurs alterneront entre le tracé de Manapany et celui de Piton de Bloc, long de 10 kilomètres. La dernière spéciale sur ce tracé se disputera de nuit après 18 heures.

Deux tracés au programme dimanche, l’Ermitage et Anse les Bas longs de 5,8 kilomètres pour l’un et 8,3 kilomètres pour l’autre. La fin du rallye est prévue pour 15 heures.

Les concurrents auront parcouru 91,2 kilomètres lors de la deuxième épreuve du championnat des rallyes de La Réunion.