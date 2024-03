Thierry Law-Long remporte le premier rallye de la saison

Le sextuple champion de La Réunion a démarré la nouvelle année comme il a terminé la dernière. Thierry Law-Long a dominé le rallye de Saint-Leu de la tête et des épaules. Meddy Gerville, qui prend en main une nouvelle voiture, a été le seul à être en mesure de concurrencer le Chinois Volant.

Thierry Law-Long s’est imposé sur le Rallye national de Saint-Leu au terme d’un premier week-end de championnat mouvementé. Le Chinois Volant a pris la tête du rallye dès la première spéciale et ne l’a plus lâchée. Les annulations d’épreuves pour des raisons de sécurité ou encore les changements brusques de météo ne l’ont jamais perturbé. Il termine avec plus de 40 secondes d’avance sur son premier rival.

Une victoire acquise dès les premiers kilomètres, mais le Chinois Volant a dû faire usage de toute sa sagesse et faire parler son expérience pour maintenir son avance en évitant les erreurs de pilotage. Mais le rallye n’a pas été de tout repos pour Thierry Law-Long, qui a notamment rencontré quelques difficultés lors de la première boucle de dimanche avec des coupures radio et une embardée qui lui a coûté quelques secondes.

La team Meddy fait effet

Meddy Gerville démarre la saison sur les chapeaux de roue. Armé d’une Volskwagen Polo, comme le sextuple champion de La Réunion, le crooner-pilote s’est vite habitué à son nouveau destrier. Il s’est retrouvé très rapidement aux avant-postes et a même signé trois temps scratchs. Une performance qui a impressionné même Thierry Law-long, venu le féliciter au terme du rallye.

Quelque peu surpris d’être aussi rapide aussi tôt dans la saison, Meddy Gerville se dit heureux de pouvoir se frotter au Chinois Volant dès son premier rallye au volant de la Volkswagen Polo. Il se verrait d’ailleurs déjà en haut de l’affiche, à se battre pour le championnat. Une opportunité qu’il n’a pas eue depuis une dizaine d’années. Le gentleman pilote avait terminé la saison 2013 en tête à égalité de points avec Mamisoa Rajoël. Mais ce dernier, actuel vice-président de la Ligue, l’a emporté sur tapis vert et décision des juges.

Olivier Bardeur en embuscade

La seule Ford Fiesta MK2 en compétition ce week-end s’est retrouvée sur le podium. Olivier Bardeur a en effet changé de monture pour tenter de jouer plus régulièrement les premières places du championnat. Habituellement classé juste derrière les R5, et le premier à profiter des erreurs des grandes écuries, comme Carlos Sainz Jr., le pilote a rencontré quelques difficultés durant cette première épreuve.

Des absences remarquées

Les pilotes qui ont ces dernières années étaient les concurrents les plus féroces de Thierry Law-Long étaient tous les deux absents. Ni Damien Dorseuil, ni Stéphane Sam-Caw-Frève ne se sont alignés sur la ligne de départ du rallye national de Saint-Leu. Ils ne devraient pas pouvoir contester le titre au Chinois Volant cette saison.