Coup d’envoi de la saison de rallye à Saint-Leu

Des dizaines de voitures surpuissantes vont défiler à toute vitesse sur les routes de Saint-Leu samedi et dimanche. Environ soixante équipages sont engagés pour cette épreuve inaugurale de la saison 2024.

Comme l’année dernière, la première étape du championnat de La Réunion des rallyes se déroulera dans la commune l’Ouest. Les véhicules seront stationnés au parc fermé à la Pointe des Châteaux dès vendredi soir. Le paddock va ensuite investir la Ravine Saint-Leu de samedi à dimanche. Les automobilistes devront être prudents, car les bolides vont régulièrement utiliser la sortie Nord de la ville.

Le programme du Rallye de Saint-Leu

La première épreuve du championnat est divisée en 10 étapes. La journée de samedi sera la plus longue avec des six spéciales à parcourir du début d’après-midi jusqu’en milieu de soirée.

Une première boucle sera à effectuer sous la lumière du jour (Jacquiers et RD22-RD13). Les concurrents devront ensuite rentrer à l’assistance pour installer les rampes de lumière avant de partir à l’attaque des deux passages prévus aux Mascareignas dans le secteur des Camélias.

À noter que les automobilistes pourront croiser une longue file de véhicules du côté du gymnase de Stella dans l’après-midi et à l’école des Camélias dans la soirée qui ont été choisis comme lieux de regroupement. La prudence est recommandée dans ce secteur où des véhicules surpuissants et équipés de phares très lumineux peuvent surprendre les conducteurs sur la route.

La course reprendra dimanche matin avec deux boucles (Vaudeville et Pierre Roger). La spéciale la plus longue du rallye s’étend sur 17,3 kilomètres entre le chemin Vaudeville et celui de la Découverte.

Le Rallye de Saint-Leu devrait s’achever vers 14 heures avec le retour au paddock de la Ravine Saint-Leu des concurrents pour le podium. Reste à savoir s’il y aura plus de suspens qu’en Australie où le Grand Prix de Melbourne se déroule aussi ce week-end.

Thierry Law-Long seul au monde ?

Le sextuple champion de La Réunion des rallyes en titre s’alignera au départ du Rallye de Saint-Leu avec sa Polo Vokswagen R qui lui a permis de dominer la compétition ces deux dernières années.

Mais Thierry Law-Long ne verra pas autour de lui les deux pilotes qui lui ont tenu la dragée haute ces dernières années. Damien Dorseuil, pilote officiel de Ford Réunion et double vainqueur du Tour Auto de La Réunion, ne participera qu’à une partie du championnat. Stéphane Sam-Caw-Frève, triple champion de La Réunion et double vainqueur du Tour Auto lui aussi, ne sera pas non plus à Saint-Leu.

Mais ce n’est pas pour autant que Thierry Law-Long ne sera pas défié cette saison…

De nouveaux prétendants au titre ?

Olivier Bardeur, dernier vainqueur d’un rallye du championnat de La Réunion hors du trio infernal (Law-Long, SCF, Dorseuil) et du prodige Réhane Gany, pourrait devenir une réelle menace sur le long terme cette saison. Il sera en effet au volant de la Ford Fiesta MK2, un modèle vainqueur du Tour Auto.

Un autre pilote pourrait de nouveau jouer aux avant-postes, Meddy Gerville. Le crooner-pilote est passé à moins d’un cheveu d’être sacré champion de La Réunion en 2013. Depuis, la chance lui a moins souri. Mais « l’Effet Meddy » pourrait faire mouche cette année avec une Volkswagen Polo, le même destrier que le sextuple champion de La Réunion.

Thierry Law-Long va-t-il dominer le championnat ? Olivier Bardeur, Meddy Gerville ou Joël Boyer pourront-ils faire tomber le Chinois Volant de son piédestal ? D’autres prétendants se révéleront-ils ? Éléments de réponse ce week-end avec la première épreuve de la saison, le Rallye de Saint-Leu.