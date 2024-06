Coup de sabre après un match de foot au Port

Un homme de 28 ans comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violences avec arme. Suite à une bagarre, il s'est muni d'un sabre pour s'en prendre à un joueur après un match de foot le 31 mai au Port. Le joueur lui reprochait son comportement et son manque de respect pendant le match.

Un drame a été évité de peu le 31 mai dernier après un match de foot au Port. Las d’entendre les insultes d’un supporter tout au long d’un match de foot auquel il participe, un joueur a tenu à s’expliquer avec lui après le coup de sifflet final. Une bagarre éclate entre eux à coups de poing, mais le supporter décide de ne pas en rester là en allant chercher un sabre dans sa voiture. Il poursuit la victime qui finit par s’arrêter et lui faire face. Sans l’ombre d’une hésitation, il lui porte un coup de sabre à la tête. Il est 23h35 lorsque la police du Port arrive au milieu d’un attroupement d’une vingtaine de personnes. À leur arrivée, ils constatent qu’un homme a été victime d’un coup de sabre à la tête. L’auteur des faits est interpellé. puis placé en garde à vue. La victime reçoit une ITT de 10 jours et souffre d’une plaie qui aura nécessité pas moins de 11 points de suture.

À la barre, si le prévenu reconnaît les faits, il clôt la possibilité d’un débat avec le tribunal en usant de son droit au silence. Présente à l’audience, la victime, qui arbore un bandage tout au long de son crâne, indique qu’elle connait son agresseur puisqu’ils habitent dans le même quartier. Elle reconnait également avoir porté des coups de poing et s’être muni d’une bouteille en verre pour se défendre. L’enquête met en lumière que les deux familles se connaissent et qu’elles souhaitent apaiser la situation, Pour elles, l’incident est clos.

Du point de vue du parquet, « la réaction du prévenu est totalement disproportionnée par rapport à la bagarre initiale qui les a opposés« . La magistrate estime que « plutôt que faire profil bas, il est resté dans la provocation, a poursuivi la victime avec un sabre et lui a porté un coup en visant clairement la tête« . Considérant que les faits sont « particulièrement graves« , la procureure requiert une peine de 20 mois de prison dont six avec sursis et le maintien en détention.

« Il assiste à un match de football et manque de fairplay par rapport à l’équipe adverse en tentant de la déstabiliser« , répond la défense. « C’est d’abord la victime qui se jette sur lui en possession d’une bouteille et en lui portant des coups de poing. Elle a largement contribué à l’entretien de son préjudicie, c’est de la légitime défense même si mon client est seul à la barre aujourd’hui« , plaide la robe noire qui demande une peine sous bracelet électronique.

Le tribunal rejette la légitime défense, estimant que le prévenu aurait pu en rester là alors qu’il a choisi d’aller chercher un sabre dans sa voiture, et condamne le prévenu à la peine de deux ans de prison dont six mois de sursis avec maintien en détention.