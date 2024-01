Contrôles routiers : Neuf permis retirés pour commencer l’année

Ce week-end, les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont effectué 14 opérations de contrôle sur nos routes et relevé 119 infractions. Neuf conducteurs ont perdu leur permis et un motard a été intercepté à 165km/h à St-Leu sur une route limitée à 80km/h.

Ce dimanche matin un motard a été intercepté alors qu’il roulait à une vitesse excessive, 165km/h pour 80km/h dans la commune de St-Leu. A Cilaos, une opération de contrôle de des flux s’est tenue sur la RN5. 26 infractions ont été relevées par les militaires de l’EDSR dont 3 conduites addictives et 2 conduites sans permis de conduire.

Au cours du week-end, les gendarmes ont réalisé 14 opérations de contrôle et relevé 119 infractions dont 12 conduites sous alcool et 7 sous stupéfiants. 15 excès de vitesse ont été déplorés et 9 personnes ont du laisser leur permis de conduire. 9 véhicules ont été placés en fourrière administrative.