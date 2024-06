Contrôles routiers : 9 permis retirés et 8 véhicules placés en fourrière par la Gendarmerie

Ce week-end, la Gendarmerie Nationale a intensifié ses opérations de contrôle sur les routes de La Réunion. Entre le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin, onze opérations de contrôle ont été effectuées, menant à la constatation de 96 infractions diverses.

Les conduites addictives ont été particulièrement surveillées, avec des résultats inquiétants : 8 conducteurs ont été arrêtés pour alcoolémie et 7 autres pour consommation de stupéfiants. Ces infractions graves ont conduit à la suspension de neuf permis de conduire.Les excès de vitesse ont également été au centre des préoccupations des forces de l’ordre, avec 23 infractions relevées au cours du week-end.

En conséquence, huit véhicules ont été placés en fourrière, une mesure destinée à empêcher immédiatement tout risque supplémentaire sur les routes.

Ces contrôles renforcés ont pour objectif de rappeler aux usagers de la route l’importance du respect du code de la route et des règles de sécurité, afin de réduire les accidents et d’assurer une circulation plus sécurisée pour tous. La Gendarmerie Nationale continuera ses efforts de prévention et de répression pour maintenir la sécurité routière à La Réunion.