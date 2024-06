Contrôles routiers : 7 véhicules placés en fourrière par les gendarmes ce week-end

L’affaire Miss Earth rebondit au tribunal de St-Denis : Frédéric Rousset, président du CEVIF, est poursuivi en diffamation par William Madarassou, le président du comité du concours de beauté. Les témoignages de jeunes femmes dénonçant des abus de la part de celui-ci sont au cœur des débats. En défense, les avocats ont plaidé la relaxe et des propos d’intérêt général alors que du côté du plaignant, présent au fond de la salle d’audience, on parle de « lynchage » et de volonté de nuire.