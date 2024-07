[Communiqué]L’Association 1000 Sourires organise une rencontre surprise entre l’ex-pilote de la Patrouille de France Jean-Philippe Tanguy et des marmailles

Les élèves n’avaient pas été mis dans la confidence et visionnaient des vidéos de performances aériennes de la Patrouille de France. Quelle surprise quand ils ont vu le capitaine Jean-Philippe Tanguy débarquer en tenue de vol. L’aviation, source de rêves pour les enfants, s’est ainsi matérialisée dans la salle de classe, offrant une expérience unique et enrichissante. De quoi se croire dans le film culte Top Gun !

Durant cette rencontre inoubliable, Jean-Philippe Tanguy a d’ailleurs livré des anecdotes croustillantes comme sa rencontre avec l’acteur Tom Cruise sur le tarmac de l’aéroport de Nice à l’occasion de la projection du film Top Gun 2 au festival de Cannes. Il a aussi fait référence à Sébastien Nativel dit « Babouc », ex-pilote du Rafale Solo Display qui a étudié au Lycée Roland Garros au Tampon. « Je suis là au même titre que lui avec l’envie de transmettre notre passion. J’ai trouvé les échanges avec les marmailles touchants d’autant que notre mission principale reste de promouvoir l’armée de l’air et de susciter des vocations chez les plus jeunes. Nous devons maintenir le lien armée-nation », s’enthousiasme Jean-Philippe Tanguy.

L’ex-pilote de la Patrouille de France émerveille les enfants

Durant plus d’une heure, les petits chanceux ont découvert qui se cache à l’intérieur de l’Alpha Jet, appareil qu’ils ont notamment pu apercevoir durant le traditionnel défilé du 14 Juillet. En plus de ces échanges riches en informations, les enfants ont pu repartir avec un autographe de Jean-Philippe Tanguy.

Nul doute que cette rencontre exceptionnelle a permis d’inspirer les jeunes écoliers. « Des élèves ont déclaré vouloir devenir pilote. Cette rencontre suscitera peut-être des vocations. L’aviation fait rêver les enfants, c’est donc un plaisir d’accueillir à nos côtés Jean-Philippe Tanguy. En juin dernier, nous avions déjà reçu des invités prestigieux comme les joueuses professionnelles de football, la défenseure du PSG Elisa De Almeida et la milieu de terrain du FC Fleury Léa Le Garrec et on est heureux de continuer sur notre lancée », souligne Ibrahim Ingar, le président-fondateur de l’association qui a fêté ses 18 ans le 23 juin dernier.