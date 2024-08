[Communiqué] Santé mentale : Espace d’échanges patients à Sainte-Suzanne

Accueil

Permanence : Il n’y aura pas de Permanence au local de l’Association durant le mois d‘Août en raison des congés des bénévoles. Toutefois, l’accueil téléphonique est conservé.

Accueil Téléphonique : Du lundi au samedi de 9H à 17H au 06 92 56 52 02