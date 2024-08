[Communiqué] Réhabilitation du patrimoine ex. Apavou : le groupe CDC Habitat partage les premiers résultats

De récentes déclarations de la Confédération Nationale du Logement mettent en cause le groupe CDC Habitat dans la gestion et l’entretien du patrimoine ex. Apavou, acquis progressivement en 2020-2021.

Le groupe CDC Habitat tient à rappeler quelques éléments de contexte et à apporter des éléments d’éclairage sur l’avancée des travaux et les résultats concrets, réalisés afin d’offrir aux locataires réunionnais des logements de qualité et de leur assurer sécurité et confort.

« Nous tenons à remercier nos locataires de leur patience et leur compréhension et tenons à leur assurer que nos équipes travaillent sans relâche pour achever les rénovations du patrimoine ex. Apavou dans les meilleurs délais au regard de l’ampleur et de la complexité des travaux à réaliser (volume important de logements, technicité des travaux, entreprises locales déjà fortement sollicitées). A ce jour, près d’un tiers du programme de travaux a été réalisé et la moitié des logements a été remise en location après rénovation. Un tiers est en cours de chantier et les dernières opérations sont en préparation avec plusieurs entreprises locales en capacité de mener ce type de programme de réhabilitation en site occupé. Nos efforts se concentrent actuellement sur les résidences du Moufia, avec des avancées significatives en termes de travaux et une information régulière faites auprès des locataires. »

Myriam CHALMETON, directrice générale adjointe SIDR

44 M€ déjà investis pour la réhabilitation des 2 500 logements du parc immobilier ex. Apavou

En 2020-2021, le groupe CDC Habitat a racheté progressivement les 2 500 logements du patrimoine ex. Apavou. Ce patrimoine, construit entre 1985 et 1995, souffrait d’un important retard d’entretien sur de

nombreux groupes d’immeubles.

Au regard de l’état technique et de la complexité de ce patrimoine, l’offre de rachat de CDC Habitat a été la seule offre reçue par le liquidateur judiciaire, aucun autre investisseur ou bailleur – régional ou national – n’ayant souhaité candidater.

Acteur majeur de l’habitat, CDC Habitat a engagé d’importants travaux de réhabilitation. Cet investissement financier de remise à niveau technique, initialement estimé à 64 M€, est désormais projeté à environ 85 M€ ; augmentation due à la fois aux effets des tensions inflationnistes de ces deux dernières années et à la nécessité de réaliser pour certains travaux des diagnostics techniques complémentaires.

L’ensemble des investissements du Groupe engagé pour ce programme de réhabilitation, est fait sans subventions publiques et sans augmentation des loyers pour les locataires en place.

Ce dispositif opérationnel, porté par les équipes techniques et de gestion de la SIDR, constitue un engagement fort de la SIDR et du groupe CDC Habitat. Les travaux réalisés, ou en cours, sur les 20 résidences qui composent le parc ex. Apavou permettront en effet la remise sur le marché d’une nouvelle offre de logement à des loyers accessibles aux familles réunionnaises.

Une opération de grande ampleur : un tiers du programme déjà réalisé

Ce vaste programme concerne 2 500 logements à réhabiliter, soit l’ensemble du parc ex. Apavou. L’état ntechnique des bâtiments d’origine a nécessité 18 mois de diagnostics et études. Cela a permis d’identifier et de prioriser les interventions de sécurité ou liées à l’étanchéité des immeubles via un traitement des toitures et des façades ; avant d’engager les rénovations intérieures, plus complexes, car devant être réalisées en site occupé.

La réalisation effective de ces travaux pouvant prendre de 12 à 24 mois, la fin des chantiers des dernières résidences s’étalera jusqu’en 2026 – 2027. Cependant, un tiers des travaux a déjà été réalisé et un tiers est déjà en cours ou en préparation de chantier.

Depuis la reprise du patrimoine en 2020, la moitié des logements a par ailleurs bénéficié de remises en état de logements (intérieur des logements) avant relocation ou à l’occasion de rénovation programmée.

Une information régulière est réalisée auprès des locataires concernés au fur et à mesure de l’avancement des ntravaux. Une nouvelle réunion de quartier concernant Moufia sera programmée à la rentrée pour présenter

l’avancement du planning.

Au quotidien, les équipes de l’agence sont à l’écoute des locataires et suivent le traitement des réclamations courantes, le contrôle du nettoyage ou la gestion des troubles de voisinage. Le service client assiste les résidents à tout moment pour les urgences.

Focus sur les résidences à Moufia

Après avoir réalisé les travaux de clos et couvert (isolation et étanchéité à l’eau et à l’air) des résidences de Saint-Benoît, Saint-Gilles, Saint-Denis (Europa-Lancastel) et Sainte-Marie en 2021-2022, l’effort se concentre

depuis 2023 sur le traitement du secteur du Moufia où 1 291 logements répartis sur 3 résidences sont concernés :

– La résidence Olympiades (524 logements) est en chantier : les travaux d’étanchéité des toitures et les reprises des façades sont finalisés, et vont permettre de lancer les travaux à l’intérieur des logements.

– La résidences Pierre et Sable (637 logements) est en chantier depuis le mois d’avril 2024. Les travaux d’étanchéité des toitures et des façades sont en cours. Dans les parties communes, les colonnes d’adductions en eau potables (vétustes et sujettes à des fuites) ont toutes été remplacées. L’éclairage des parties communes sera également repris tout comme l’aménagement ponctuel des voiries et la mise en place d’éclairage public. Les travaux sur cette résidence seront finalisés fin 2025.

– La résidence Longanis (130 logements) est en préparation de chantier. Les entreprises ont été désignées et les marchés de travaux établis. Toutefois des diagnostics techniques complémentaires nécessitent une adaptation du programme de travaux qui retarde malheureusement de quelques mois le démarrage de chantier, désormais prévu pour le dernier trimestre 2024.