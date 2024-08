[Communiqué] Philippe Naillet : « La liquidation du JIR : Un recul pour l’information objective et un drame social »

Suite à la liquidation judiciaire du Journal de l'île, le député exprime son inquiétude pour l'avenir de la presse et à la pluralité de l'information.

La liquidation du Journal de l’île de La Réunion après 73 ans d’existence représente un recul pour le droit à une information objective, incarnant l’idéal de « dire la vérité » cher à Charles Péguy. C’est également un drame social avec la suppression de 75 emplois.

Le risque est de voir la désinformation l’emporter. Prenons l’exemple des États-Unis, où la disparition de plus de 130 publications en 2023 pèse aujourd’hui sur le bon fonctionnement de la démocratie.

Sommes-nous condamnés à un seul son de cloche ? NON !

Sommes-nous condamnés à être un territoire sous-informé ? NON !

Sommes-nous condamnés à lire les nouvelles uniquement sur nos écrans de tablettes ou de téléphones portables ? NON !

La presse écrite doit certainement être réinventée. Sous quelle forme ? C’est aux professionnels de le dire. Aujourd’hui, les aides publiques à la presse profitent surtout aux grands médias. On encourage davantage le capitalisme de la presse au détriment du journalisme indépendant. Il faut rectifier cette anomalie.

Pour l’avenir, je soutiendrai toute initiative ou projet réunionnais visant au pluralisme et à l’indépendance de l’information sur notre territoire.