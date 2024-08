[Communiqué] Olivier Hoarau : « La démocratie a besoin de la pluralité de la presse »

J’apprends avec consternation la liquidation du Journal de l’île de La Réunion (JIR) après 73 ans d’existence et de l’ensemble de ses filiales.

Cette liquidation marque une étape dramatique pour la presse locale à La Réunion, affectant non seulement les employés du journal, mais aussi le paysage médiatique de l’île. En effet, quelle que soit sa ligne éditoriale, on ne soulignera jamais assez l’importance du pluralisme des médias au bon fonctionnement de la démocratie. Sur notre territoire insulaire, elle permet à toutes les voix de s’exprimer et de garantir une bonne information.

Mes pensées vont aux 75 salariés et à leurs familles, espérant que le meilleur accompagnement leur soit apporté.

Je réaffirme ma mobilisation pour qu’existe une presse locale à La Réunion et plus généralement accompagner toutes les initiatives qui pourront contribuer à faire vivre le pluralisme de la presse et de l’information à La Réunion.

La démocratie a besoin de la pluralité de la presse. Elle ne vit que par cette liberté de conscience et d’expression, celle de la parole de nos concitoyens.

Olivier Hoarau

Maire du Port