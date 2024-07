[Communiqué] Les inscriptions sont ouvertes à l’Université de La Réunion

L'Université de La Réunion annonce l'ouverture des inscriptions pour la prochaine rentrée. Elle invite les étudiants à s'inscrire au plus vite et particulièrement les néo-bacheliers à éviter de venir au dernier moment.

En tant que premier établissement d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation du territoire comptant à ce jour les trois quarts des étudiants de l’île, l’Université de La Réunion assume, depuis plus de quarante ans, une pluridisciplinarité et une augmentation des capacités d’accueil nécessaires pour former une population jeune et éloignée géographiquement d’autres établissements.

Du 1er au 19 juillet 2024, la première période des inscriptions est ouverte à l’Université de La Réunion. Le processus d’inscription se déroule en 3 étapes :

1) Paiement de la contribution de vie étudiante et de campus sur cvec.etudiant.gouv.fr

2) Saisie en ligne du dossier et de toutes les pièces administratives. Rendez-vous sur www.univ-reunion.fr

3) Carte étudiante :

a) Retrait de la carte étudiante en présentiel : uniquement sur rendez-vous fixé par l’établissement, pour les étudiants inscrits pour la 1ère fois à l’Université de La Réunion. Chaque année, l’établissement organise les « chaînes d’inscription » des campus du Moufia et du Tampon. Ce dispositif permet aux étudiants nouvellement inscrits d’avoir un premier contact avec les acteurs de la vie de campus de l’université. Ainsi, les nouveaux arrivants côtoient l’ensemble des partenaires de l’établissement, parties prenantes de la vie étudiante, qu’ils soient institutionnels ou privés.

b) Mise à jour de la carte étudiante se déroule en présentiel : Pour les étudiants en réinscription, l’après-midi de 13h15 à 16h15, sans rendez-vous.

Le montant des droits fixé par le Ministère s’élève à 175 € pour une inscription en licence, 250€ pour une inscription en master et 618 € pour une inscription en cycle ingénieur.

L’établissement insiste sur le fait que les étudiants, notamment les néo-bacheliers, n’attendent pas le dernier moment et s’inscrivent le plus tôt possible, pour entamer leur année universitaire dans les meilleures conditions. Dans le cas d’une première inscription à l’université, la présence d’un parent est fortement recommandée

La deuxième période d’inscription débutera à la réouverture de l’établissement, lundi 19 août 2024.

Si besoin d’assistance, un formulaire de contact est à votre disposition http://t.univ-reunion.fr/3794