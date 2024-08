[Communiqué] La plus grande aire de jeux d’eau de St-Denis bientôt inaugurée au Cœur Vert Familial

La Ville de Saint-Denis inaugurera prochainement sa plus grande aire de jeux d'eau au Coeur Vert Familial, offrant un nouvel espace de loisirs inclusif et durable pour les enfants.

La Ville de Saint-Denis est fière de vous présenter les travaux de création d’une nouvelle aire de jeux d’eau au sein du Parc Urbain Jean-Pierre Esperet au Cœur Vert Familial. Ce projet ambitieux d’un montant de 1,5 million d’euros, financé en grande partie par le PST2, s’inscrit dans une série d’aménagements significatifs sur tout le territoire dionysien, témoignant de l’implication continue de la Ville à offrir des espaces de bien-être et de loisirs innovants et durables à tous.

Une nouvelle aire de jeux d’eau est actuellement en cours de construction au Cœur Vert Familial et sera inaugurée le mois prochain. En complément de l’actuelle aire située à l’arrière de la médiathèque François Mitterrand, cette nouvelle installation de 2 000 m² intègre un système d’eau en circuit fermé, marquant l’engagement de la mandature pour des infrastructures écologiquement responsables. Elle pourra accueillir environ 100 enfants âgés de 1 à 14 ans, enrichissant ainsi l’offre de jeux du parc qui dispose déjà de deux autres espaces pour enfants et devenant ainsi la plus grande aire de jeux du chef-lieu.

La « petite » aire de jeux avait déjà été réhabilitée en 2021 et la « grande » l’est actuellement. Ce nouvel équipement récréatif et ludique recréant les différentes strates de l’île de La Réunion (intérieur rocheux et montagneux, cascade, plage, front de mer et lagon) et comprenant un grand et un petit bateau pirate, un tourniquet et une maisonnette accessibles aux PHMR, un dôme d’escalade, ainsi que des balançoires et des jeux à ressort redynamisera entièrement cette zone du plateau, habituellement prisée des coureurs.

De plus, une réfection des abords du plateau sera réalisée, avec l’installation de mobiliers urbains en plastique recyclé de couleur claire afin d’atténuer la sensation de chaleur. Des bancs tournés vers l’océan et d’autres vers la montagne seront installés. Des plantations viendront compléter ces installations aux abords immédiats de la nouvelle aire de jeux afin d’offrir le plus d’ombrage aux usagers.

La Ville de Saint-Denis est impatiente de vous accueillir très prochainement dans cette nouvelle aire de jeux d’eau qui offrira à nos jeunes citoyen.ne.s un espace moderne, sûr et divertissant.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

“Autour de ce lieu, on va rajouter une forêt urbaine, qui va compléter les arbres que nous avons déjà plantés depuis 2021. La nouveauté, c’est que pour la première fois, on va transplanter des gros arbres à la Trinité, rue Madagascar, qui sont en train d’éclater les trottoirs. On va venir leur donner la possibilité de s’épanouir ici, dans le Coeur Vert Familial. C’est une opération très délicate que nous allons réaliser en collaboration avec la Ville du Port. La collaboration entre villes est très importante et très positive car on s’inspire de ce que d’autres collègues font très bien. Nous sommes disposés à partager les expériences qu’ils souhaitent avec nous.”

Émilie Catherine, Directrice des Espaces Publics Environnement et Cadre de Vie :

“Sur Saint-Denis, on a la volonté de créer des aires de jeux inclusives, qui permettent aux personnes porteuses de handicap de profiter des jeux. Chaque équipement est aménagé au rez-de-chaussée afin que les PHMR puissent venir s’amuser aussi.”