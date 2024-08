[Communiqué] La culture créole comme outil : le succès de la convention entre Kazkabar et l’EPSMR pour promouvoir la culture hors des murs de l’établissement au bénéfice des patients

Convaincus de son importance dans le rétablissement et le mieux-être de nos patients, le CHOR et l'EPSMR donnent une place privilégiée à la Culture au cœur des établissements.

Convaincus de son importance dans le rétablissement et le mieux-être de nos patients, la Direction commune du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et de l’Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR) donne depuis quelques années déjà une place privilégiée à la culture.

L’inscription d’un volet culturel dans le projet des usagers du projet d’établissements CHOR-EPSMR 2022-2026 est le gage que les établissements souhaitent construire, avec les usagers et les partenaires, une politique

culturelle adaptée aux besoins de chacun. La sphère culturelle accompagne les patients dans leur séjour à l’hôpital, contribue à les distraire et à les apaiser, en leur offrant des modes d’expression individuelle et

collective ainsi que des activités de bien-être. Cela se fait le plus souvent par le biais d’ateliers culturels comme la danse, le chant ou même l’écriture et les arts visuels.

La démarche a été initiée, pensée, construite et déployée en tenant compte de l’avis des patients.

La kiltir i rant dan ron lopital : un bénéfice pour les patients

C’est dans ce cadre, que l’EPSMR a signé une convention avec Kazkabar, un lieu emblématique à Saint-Paul porté par une association. C’est un espace culturel et agricole qui propose de retrouver et redéfinir un équilibre avec la terre, la langue, les ancêtres, l’art, la cuisine… C’est aussi un lieu de valorisation et de transmission de l’histoire et de la langue réunionnaises. Ce partenariat a pu bénéficier à près de 150 patients

sur une vingtaine de sessions sur une année.

Cette convention a permis d’accueillir les patients et les soignants de l’EPSMR dans des ateliers immersifs qui ont pour objectif de promouvoir la culture, la langue et le patrimoine, en utilisant divers médias tels que

l’écriture, le contact avec la nature, la plantation, et la musique notamment avec l’artiste Danyel WARO. Ces ateliers immersifs ont offert aux participants une opportunité unique de s’engager dans des activités culturelles enrichissantes, contribuant ainsi à leur bien-être.

Les soignants expliquent que « Zot rev pou le bann pasian lété de war Danyel WARO. Zot la mont zot gayar é kraz in kabar ek lo bann zartist. Kan ou lé lopital cé sa y donn la jwa tou lé jeudi ek lo bann pasian. »

« Au début certains patients ont pu être timides et finalement ils ont aimé la journée à Kazkabar : le repas convivial le matin, le fait de sortir pour redécouvrir notre culture créole et les ateliers proposés (triage brèdes, jouer la terre, couture, promenade et découverte des arbres endémiques …) »

Et les patients témoignent : « Na tro de shoz pou di. Kan mwin la nu isi ma la apri lo kreol ek Danyel : lo bann jo de mo, lo bann dikton, lo bann plante, lo bann kosa in shoz… »

« Je rêvais depuis des années de croiser Danyel. C’est un cadeau de le voir en personne »

Parmi les activités proposées, des ateliers culinaires ont également été organisés, permettant aux participants de bénéficier de reconnexions au patrimoine culinaire et de revisiter les légumes oubliés. Ces ateliers ont inclus des séances sur les plantes médicinales et les plantes endémiques. Les participants ont également eu la possibilité de travailler directement avec la terre, renforçant ainsi leur lien avec la nature et le patrimoine local.

« Nous avons eu un accueil chaleureux de l’ensemble de l’équipe.

Une équipe attentive aux ressentis du patient.

Les patients ont beaucoup apprécié la mise en place d’un petit déjeuner et repas traditionnel créole avec des produits locaux et anciens de bonne qualité avec une bonne ambiance.

Nous avons aussi apprécié les qualités relationnelles de l’équipe notamment la cuisinière (Nancy) et son collègue cuisinier. » indique une infirmière de l’HDJ Adulte.

Une journée d’immersion

Ce 1er août, Kazkabar a pu accueillir en plus des patients et des équipes de l’EPSMR, Mme la députée Karine LEBON, Mme Laetitia LEBRETON, conseillère à la Région Réunion, la Directrice de la communication, de la culture et du mécénat au CHOR et à l’EPSMR, Marina PONGERARD-SINGAINY, des représentants des Usagers de l’EPSMR, Mesdames Marylène SINGABRAYEN-TAMPINY et Catherine HARNOIS, des représentants de la mairie de Saint-Paul, Mme Jacqueline CARPIN, et la Direction Santé Solidarité de la mairie de Saint-Paul, ainsi que Mme MAGNETTE Blandine, Directrice de la culture et du patrimoine à la mairie de Saint-Paul pour une journée d’immersion.

Laure SABBAN, responsable de la Maison des Usagers de l’EPSMR et de l’Unité d’Activités occupationnelles indique « Notre travail est la déstigmatisation de la santé mentale. Granmersi à Danyel et à l’équipe de

KazKabar d’avoir accueilli les patients avec une grande bienveillance ».

Marina PONGERARD-SINGAINY explique que « C’est important pour les patients d’avoir accès à leur patrimoine culturel, à la nature, à la terre. Cela les valorise et surtout leur permet de prendre conscience qu’ils sont capables, c’est-à-dire qu’un patient par exemple, qui s’exprime très peu avec les soignants à l’hôpital, tout d’un coup à KazKabar, nous allons nous rendre compte qu’il est capable de s’exprimer à travers la musique, l’écriture, le « rakontaj zistwar ». Il va connaître une valorisation de ses savoir-faire, qui n’existent plus beaucoup dans la société moderne. »

Kazkabar et l’EPSMR sont convaincus que cette collaboration a apporté une valeur ajoutée significative à la politique culturelle de l’établissement, tout en mettant en lumière l’importance de l’art, de la culture et

de la nature dans le processus de prise en charge du patient. « Lo swin nout toute la bezwin. Cé sa nou essay fé isi. Pran swin nou minm, peu giny pran swin le zot, partaj le swin » partage Danyel WARO.

Un véritable retour aux sources hors des murs de l’hôpital.

Ansanm sa minm minm nout shomin