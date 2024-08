[Communiqué] La braderie de l’océan est lancée

La 24ème Braderie de l’Océan se tiendra à Saint-Denis du lundi 5 au dimanche 11 août 2024.

Cet événement annuel, tant attendu, offre aux familles une opportunité unique de faire de bonnes affaires avant la rentrée des classes.

Saint-Denis capitale économique, vise à revitaliser le coeur de notre ville, et a à coeur de proposer une offre commerciale en hyperproximité pour la population.

Les exposants vous accueilleront dans le bas du centre-ville, rue Maréchal Leclerc, transformé pour l’occasion en un espace vivant et animé. En effet, la Braderie de l’Océan est devenue un rendez-vous incontournable des vacances à Saint-Denis, permettant à chacun de profiter pleinement de cette période estivale.

Vous y trouverez une variété de stands proposant shopping, snacking et diverses animations pour petits et grands. C’est une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Saint-Denis et de contribuer à son dynamisme.

Ensemble, profitons des vacances et préparons la rentrée dans une ambiance conviviale et festive.

Venez nombreux et faites de cette braderie un moment de partage et de plaisir !

Au programme

Lundi 05/08:

– Inauguration festive en déambulation et en fanfare

Mardi06, jeudi08et vendredi09

– Atelier de maquillage pour enfants

– distribution de ballons

Mercredi07/08

– La parade des mascottes

– Atelier d’Origami

– Jeux vidéo Mario Kart etFC 2024

Samedi10/08:

– Déambulation de danseuses

– Atelier de maquillage pour enfants

– distribution de ballons

Dimanche11/08:

– Ateliers de bracelets personnalisés

– Tatouage digital éphémère

Du mardi au dimanche : Tentez votre chance en participant à la tombola ou la grande roue de la chance, de nombreux lots sont à gagner avec les commerçants .

La circulation sera interdite entre le boulevard Nehru le rond-point Saint-Jacques et l’allée Bonnier dès le lundi 05 au11/08 de 09h à 21h.