[Communiqué] Imaginer un littoral étang-saléen durablement sécurisé avec Génération Écologie

Génération Ecologie a participé de manière active à l’atelier de concertation organisé la CIVIS le 24 juillet dernier pour envisager l’avenir de notre magnifique littoral de l’Étang-Salé, un lieu précieux au-delà de la seule population Étang-Saléenne. Ce joyau naturel est non seulement un pôle d’attraction pour ceux qui recherchent le repos et les loisirs, tels que le footing, le vélo, la baignade, et les pique-niques, mais il est aussi un symbole de notre lien avec la mer.

Cependant, cette ambition de vivre en harmonie avec notre bord de mer est menacée par les défis naturels. Les paysages magnifiques, tels que le Gouffre, les plages, la vieille pompe, et l’étang de la Lagune – où la prolifération d’animaux liminaires (rats, moustiques) qui présentent un risque pour la santé humaine – sont confrontés à la rudesse des éléments : cyclones, submersions, et le recul du trait de côte, qui réduisent inexorablement les espaces disponibles pour nos activités balnéaires.

Ce phénomène ne fera que s’aggraver avec les conséquences du changement climatique, dont l’un des principaux corollaires est la montée du niveau de la mer. Pendant de nombreuses années, nous avons misé sur des protections en dur pour lutter contre la submersion marine et le recul du trait de côte. Si ces ouvrages apportent un sentiment immédiat de sécurité, ils peuvent aussi provoquer des effets de recul importants et limiter la capacité naturelle du trait de côte à se régénérer. De plus, le coût élevé de leur construction et de leur entretien pèse lourdement sur les finances de nos collectivités.

Face à ces défis, il est crucial de repenser nos stratégies de protection du littoral. Nous devons recenser les techniques existantes, les classer en fonction de leurs objectifs, et en évaluer les effets à long terme. Des exemples concrets montrent que l’objectif initial de ces ouvrages est souvent détourné, ce qui oblige les autorités à réviser continuellement les dispositifs en place.

Le département du Finistère, en France Hexagonale, se présente comme un modèle à suivre. Grâce à ses politiques innovantes et durables, telles que la démarche « Litto’Risques », il a réussi à concilier protection environnementale et développement économique. En s’inspirant de ses initiatives, les collectivités de La Réunion pourraient élaborer des stratégies plus résilientes et respectueuses de l’environnement.

La Réunion est une île particulièrement vulnérable face aux impacts du changement climatique. Il est impératif que nous agissions maintenant pour protéger nos littoraux, non seulement pour préserver notre patrimoine naturel, mais aussi pour garantir un avenir durable à nos générations futures. Ensemble, inspirés par les exemples réussis comme celui du Finistère, nous pouvons construire un modèle de développement qui respecte et protège notre environnement tout en répondant aux besoins de notre population.

Le temps est venu de faire des choix courageux et éclairés pour préserver la beauté et la biodiversité de notre littoral de l’Étang-Salé.

Nous croyons à Génération Ecologie que nous avons une responsabilité autant citoyenne que collective pour nous engager activement. L’écologie et le bien-être des Étang-Saléennes et Étang-Saléens car ces deux notions sont indissociables pour un avenir serein et durable.

Frédéric AGATHE, Référent Génération Ecologie L’Etang-Salé