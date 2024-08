[Communiqué] Giovanni Payet : « Le jour du dépassement : Ce 1er août, l’Humanité vit à crédit »

En 7 mois, l’Humanité a englouti avec voracité toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de produire en un an ! En 1970, le Jour du dépassement intervenait le 29 décembre.

Ce 1er août est le moment de rappeler que l’acharnement du monde politique et économique pour la croissance sans limite est mortifère. Depuis 2023, 6 limites planétaires sur 9 ont été dépassées et mettent en danger l’existence même de l’Humanité. Encore aujourd’hui à La Réunion, de nombreux projets s’érigent au détriment des maigres ressources naturelles qui nous restent, favorisant ainsi la dépendance de notre île aux ressources et économies extérieures.

Cette situation est le fruit de décennies entières marquées par l’absence de courage de nos responsables élus et de leur manque de considération pour le monde vivant et de ses limites. Par leur choix irréversible, des générations entières vivront avec peu ou pas de ressources élémentaires telles que l’eau.

L’arrivée du jour du dépassement en ce premier jour d’août appelle à mobilisation générale de tous pour limiter l’exploitation des ressources naturelles, en raisonnant nos consommations d’énergie et d’eau, en réduisant les gaspillages ou encore en donnant une seconde vie aux objets.

Avec la voix citoyenne – La Réunion, nous nous mobilisons à chaque instant pour montrer qu’un autre chemin est possible pour garantir la paix et l’épanouissement de chacun d’entre nous maintenant et demain. Faire preuve de sobriété est l’unique voie pour que nous puissions vivre heureux et dans la dignité.

Faire preuve de courage aujourd’hui c’est renoncer à toute forme de prédation du vivant.

Faire preuve de courage aujourd’hui c’est revendiquer, sans faiblesse, que la sobriété et la justice sont les boussoles d’une vie meilleure pour tous.

Dès à présent, pour 2026 et pour les décennies qui suivent, nous serons courageux !

Giovanni PAYET

Président de La voix citoyenne – La Réunion