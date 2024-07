[Communiqué] Gilles Hubert : « la surveillance et la garantie de la sécurité des enfants incombent conjointement à l’académie et à la mairie »

Gilles Hubert, conseiller municipal de La Possession, a alerté la mairie sur l'état préoccupant d'une colonne porteuse du réfectoire de l'école primaire Evariste de Parny, mettant en danger la sécurité des écoliers et soulignant l'urgence d'une expertise et de travaux pour sécuriser les lieux avant la rentrée scolaire.

Gilles Hubert, conseiller municipal de La Possession, a alerté la mairie sur l’état défectueux d’une colonne porteuse du réfectoire de l’école primaire Evariste de Parny, mettant en danger la sécurité des écoliers.

Le 30 juin dernier, lors du premier tour des élections législatives partielles, M. Hubert présidait le bureau de vote numéro 2 situé à l’école primaire Evariste de Parny. Au cours de l’installation du bureau tôt le matin, il a remarqué la présence d’étais autour d’une colonne de soutien du plafond du réfectoire. L’état de cette colonne a suscité de graves inquiétudes.

M. Hubert s’interroge sur la cause de la dégradation de cette colonne et sur sa capacité à soutenir la structure. Il se demande si la sécurité des enfants et du personnel de l’école est réellement assurée, et si des mesures de sécurisation adéquates ont été prises au-delà de l’installation de ces trois étais fragiles. Il soulève également des questions sur l’état actuel du réfectoire et les mesures mises en place pour assurer la sécurité.

Lors d’une visite sur site, le Directeur général des services a, lui aussi, constaté avec surprise et inquiétude l’état de cette colonne. Informé de la situation, il a immédiatement alerté le Directeur des services techniques.

Au vu de cette situation, M. Hubert estime qu’un arrêté de péril imminent aurait pu être justifié, entraînant la fermeture de l’établissement. Il souligne la nécessité d’un rapport d’expertise pour évaluer l’ensemble de la structure et déterminer les travaux à entreprendre.

Il rappelle qu’il y a quelques années, une poutre défectueuse à l’école Jean-Jaurès avait conduit à un arrêté de fermeture suivi de la déconstruction de l’édifice par la mairie.

Avec un mois avant la rentrée scolaire, M. Hubert appelle à des aménagements pour assurer la sécurité des 500 élèves fréquentant l’école et le réfectoire. Il insiste sur la transparence nécessaire de la part de la mairie de La Possession, soulignant que la surveillance et la garantie de la sécurité des enfants incombent conjointement à l’académie et à la mairie.

Gilles HUBERT

Conseiller Municipal de la Ville de La Possession

Conseiller Départemental et Vice-Président délégué à l’eau et aux infrastructures hydrauliques