[Communiqué] En route pour les Jeux Paris-2024

Juste avant de retrouver ce lundi l’équipe de France du sélectionneur Hervé Renard pour les matches de qualification à l’Euro-2025 et surtout le grand rendez-vous sportif de l’année – les Jeux Olympiques de Paris-2024, les footballeuses internationales Elisa De Almeida et Léa Le Garrec ont bouclé leur séjour à La Réunion sur le stade Souprayenmestry de La Saline, en compagnie de 120 petits licenciés des clubs des hauts de Saint-Paul le mercredi 19 juin.

En associant deux potentielles médaillées olympiques et ses géniaux parrains Fabrice Abriel, entraîneur professionnel, et Ludovic Ajorque, footballeur professionnel du championnat allemand, l’Association 1000 Sourires présidée par Ibrahim Ingar ne pouvait pas faire mieux pour la quatorzième édition de son opération « Foot en VIM », un concept unique imaginé par Ibrahim Ingar, président – fondateur de l’association où les enfants ont le bonheur de partager une après-midi 100% foot en Very Important Marmailles avec les plus grandes personnalités du sport-roi.

« C’est formidable pour notre jeunesse », s’est réjoui l’un des éducateurs présents sur l’événement. « Il n’y a pas mieux pour donner l’envie de réussir au plus haut niveau »… D’emboîter le pas des exceptionnels mentors proposés depuis 2009 par 1000 Sourires, de Guillaume Hoarau à Kadidiatou Diani, en passant par les Dimitri Payet, Benoît Trémoulinas, Nicolas Douchez, Thomas Meunier, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Quentin Merlin, Valérie Gauvin ou encore Amandine Henry.

Pour Elisa De Almeida, défenseure du Paris Saint-Germain et vainqueur de la Coupe de France cette année, « c’est le genre d’action à laquelle j’aurais tellement aimé participer quand j’étais enfant. Elle permet de croire encore plus en ses rêves… Bravo à 1000 Sourires pour son engagement en faveur des jeunes, et la confiance qu’elle porte aux sportifs de haut niveau. Être ici à La Réunion, c’était juste incroyable. À refaire, forcément ! »

Sa coéquipière en Bleue, elle, n’y manquera pas : « Cela fait cinq ans que je viens régulièrement sur l’île, a rappelé Léa Le Garrec, ex-milieu de terrain du FC Fleury 91 et finaliste de la Coupe de France. Je m’y sens comme chez moi désormais. J’adore tout, aussi bien les randonnées, les sorties en mer, le soleil, les samoussas fromage, que de jouer au foot avec les enfants… Je fais toujours le plein d’énergie ici avant de repartir. On est prêtes pour les belles échéances qui nous attendent… ». Parées pour aller chercher l’or…

1000 Sourires c’est à ce jour : 307 opérations réalisées et 12 765 marmailles parrainés.

Site de l’association : http://1000sourires.re

Facebook : https://www.facebook.com/1000sourires

Instagram : https://www.instagram.com/1000sourires.re