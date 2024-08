[Communiqué] De nouveaux chefs de districts pour les bases australes

Arrivés le 29 juillet à La Réunion, les futurs représentants de la préfète administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises suivront une formation de plus d'une semaine pour se familiariser avec leurs nouvelles fonctions.

Chaque année la deuxième rotation du Marion Dufresne vers les îles Australes marque le moment de la relève des chefs de districts. Arrivés le 29 juillet à La Réunion les futurs représentants de la préfète administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises suivront une formation de plus d’une semaine pour se familiariser avec leurs nouvelles fonctions.

Ils commenceront par une présentation des différents services avec lesquels ils collaboreront étroitement durant leur mandat. Ils seront formés sur tous les aspects de la gestion de la vie et des équipes sur les bases. Cette formation inclut également diverses rencontres avec nos partenaires tels que Météo France, le CROSS ou le Parquet de Saint-Denis.

À l’issue de cette formation, les nouveaux chefs de districts embarqueront à bord du Marion Dufresne qui quittera le port de La Réunion le 9 août. Le navire emblématique des TAAF fera ensuite route vers les Australes en démarrant une fois n’est pas coutume par l’île Amsterdam afin de récupérer les hélicoptères d’HELILAGON actuellement mobilisés dans le cadre du projet RECI. Durant cette rotation, la préfète administratrice supérieure, Madame Florence Jeanblanc-Risler, sera présente à bord pour accompagner les nouveaux chefs de districts dans leur prise de fonction, notamment lors de la cérémonie de passation.

Cette deuxième opération portuaire permettra également d’assurer le ravitaillement nécessaire des districts et la relève d’une grande partie des personnels déployés pour certains depuis près d’un an.

Les nouveaux chefs des districts austraux

District de Kerguelen: M. Damien BLANCHET

Damien BLANCHET, officier d’active dans l’armée de terre, a exercé comme chef de bureau maintenance et logistique au 4e régiment de chasseurs. Habitué aux milieux difficiles et isolés, il a consacré une grande partie de sa carrière aux unités de montagne et a participé à des missions exigeantes dans les Balkans et au Sahel. Attiré par les Terres australes et antarctiques françaises depuis son entrée dans l’armée, il a renforcé cet intérêt lors d’une mission à La Réunion où il a participé au soutien des Îles Éparses. Aux Kerguelen, son objectif principal sera de fédérer une équipe aux horizons divers capable de faire face aux nombreux imprévus.

Il succédera à M. Philippe HOEST

District de Crozet: M. Yann BOULAY

Diplômé de Sciences Po Paris et du Collège d’Europe, Yann BOULAY a acquis une expérience professionnelle diversifiée dans les secteurs public et privé à travers divers postes à l’étranger. De conseiller pour le ministère de l’Économie à l’OMC à diplomate à l’ambassade de France en Grèce en passant par consultant sur les questions énergétiques en France puis en Allemagne, il a toujours été guidé par son intérêt pour les affaires internationales. Sensible à la protection de l’environnement, ce passionné de sports de montagne voit dans les TAAF une opportunité unique de conjuguer ses compétences en gestion avec sa passion pour la préservation des écosystèmes fragiles. Il aspire à contribuer à l’épanouissement d’une petite communauté aux profils variés tout en représentant l’autorité de l’État français sur un territoire aussi complexe qu’exceptionnel.

Il succédera à M. Bruno PERRIER

District de Saint-Paul et Amsterdam: Mme. Fabienne BONNEFOY

Fabienne BONNEFOY, enseignante d’anglais et de français langue étrangère, a également été chargée de mission vie étudiante à Sciences Po Grenoble. Son engagement envers le bien commun se manifeste tant dans son travail que dans ses activités bénévoles: elle a été équipière de réponse en urgence humanitaire pour la Croix-Rouge française, sapeur-pompier volontaire et responsable scout. Passionnée par les grands espaces et attirée depuis l’enfance par les pôles, elle voit dans son engagement auprès des TAAF une occasion unique de contribuer à la préservation de l’environnement et de soutenir des missions humaines dans des territoires isolés.

Elle succédera à Mme Gwenola FRANCOIS

Les missions des chefs de district :

Les chefs de district sont les représentants du préfet administrateur supérieur des TAAF dans les différents districts qui composent le Territoire. En liaison permanente avec le siège à Saint-Pierre, ils assurent les missions de souveraineté et de suivi de la bonne exécution des programmes logistiques, scientifiques et de préservation de l’environnement ainsi que la gestion au quotidien des activités de la base (coordination des équipes, gestion RH, autorisation des activités). Ils sont également officiers de police judiciaire et officiers d’état civil et rapportent au Parquet de Saint-Denis à La Réunion.

Au-delà de ces missions de fond, les chefs de district sont garants de deux aspects opérationnels essentiels : la sécurité des personnels dans un environnement quotidien particulièrement hostile et la cohésion des membres de la mission.

À l’exception du chef de district des îles Éparses dont les fonctions sont assurées par la secrétaire générale des TAAF, les chefs de district sont recrutés pour une mission de 12 mois.

Pour les deux autres districts

District de Terre Adélie :

M. Pierre BASCELLI, nouveau chef de district en Terre Adélie, prendra ses fonctions dans quelques mois lors de la première rotation de L’Astrolabe vers l’Antarctique. Il succédera à M. Geoffrey HOUPERT. Cette passation fera l’objet d’une nouvelle communication de la part de l’administration.

District des îles Éparses :

Mme. Amélie PUCCINELLI, sous-préfète, secrétaire générale de l’administration des Terres australes antarctiques françaises. Ce district couvre les îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa et Tromelin.