[Communiqué] Balèn terla : Une appli dédiée à l’observation des cétacés depuis la côte

Communiqué de Globice :

La Réunion, un hotspot mondial d’observation des baleines à bosse

Zone de reproduction ancestrale des baleines à bosse, La Réunion connaît une fréquentation croissante de cette espèce emblématique du règne animal depuis le milieu des années 2000.

Avec 417 individus recensés par Globice dans les eaux territoriales en 2022, puis près de 1200 en 2023, des records absolus ont été atteints ces deux dernières saisons.

La présence de ces cétacés très démonstratifs suscite un engouement massif chez les Réunionnais qui attendent désormais impatiemment l’arrivée des baleines à bosse chaque début d’hiver austral. Leur présence constitue également un facteur d’attractivité indéniable auprès des

touristes, qui privilégient aussi la destination Réunion pour pouvoir observer ces géantes des océans.

Encourager l’observation depuis la côte

L’île bénéficie d’un contexte idéal pour observer les baleines à bosse : eaux limpides et météo généralement favorable, présence des baleines sur les zones de faible profondeur donc proches des côtes, activités de reproduction spectaculaires visibles depuis la terre et littoral magnifique et accessible.

Encore peu développée localement, l’observation depuis le littoral constitue pourtant une source d’émerveillement et de plaisir authentique et gratuite. Elle est aussi le mode d’observation le moins intrusif et le plus respectueux des cétacés. Enfin, elle permet de créer du lien social avec d’autres curieux et passionnés, autour d’un sujet positif et consensuel.

C’est pour encourager cette forme d’observation responsable, tout en valorisant le littoral réunionnais, que Globice a créé l’application Balèn terla. Une application complète pour profiter, ensemble, du spectacle !

Balèn terla est une application smartphone accessible sur Android et iOS, entièrement gratuite et disponible en trois langues : kreol, français et anglais.

Elle ouvre de nombreux contenus et fonctions pour vivre pleinement l’expérience d’observation depuis la côte.