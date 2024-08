[Communiqué] Assassinat de Isamïl Haniyeh : le danger d’une grave escalade

Le PLR s’inquiète vivement de l'assassinat ciblé de Ismaïl Haniyeh, et des conséquences prévisibles . Le climat de violence extrême ne constitue en aucun cas une solution viable pour résoudre le conflit persistant au Proche-Orient. La résolution de ce conflit doit impérativement se faire par des moyens politiques et diplomatiques.

Cet assassinat, même s’il n’est pas revendiqué, ne fait qu’attiser les tensions et perpétuer un cycle de violence sans fin.

Il ne facilite pas les tentatives de négociation pour permettre la libération des otages victimes de ce conflit. Cette opération constitue également une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Iran.

Il est crucial de reconnaître que, partout où des situations de colonisation perdurent, comme à Gaza et en Cisjordanie, une désescalade est impérative. Après le bombardement de Beyrouth, les actions récentes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et les bombardements incessants à Gaza , ne font qu’intensifier un climat déjà explosif.

Cette escalade continue risque de devenir incontrôlable, mettant en danger non seulement la région mais aussi la stabilité mondiale.

Les situations d’occupation et de colonisation, certes de nature très différente, qu’elles soient en Palestine, en Ukraine, ou en Nouvelle-Calédonie, ou partout dans le monde, ne peuvent être résolues par des violations du droit international, par la

déportation ou l’assassinat de responsables politiques. Ces méthodes répressives ne font qu’aggraver les conflits et engendrer davantage de souffrances.

Face à l’horreur de la guerre, face à l’impérialisme qui se perpétue, face aux situations d’occupation et de colonisation, nous militons pour la paix et affirmons que le dialogue, la reconnaissance des droits de chaque peuple et le respect mutuel

sont les seuls chemins vers une véritable résolution des conflits.

L’impunité de l’État d’Israël doit cesser et d’urgence de véritables négociations avec comme boussole la paix et le respect des droits des peuples doivent voir le jour.

Il est de notre devoir collectif de promouvoir des solutions pacifiques et de rejeter toute forme de violence, d’où qu’elle vienne, qui menace la coexistence et la stabilité internationale.

Comme depuis le début de conflit, le PLR n’a de cesse de rappeler que seule la fin de la politique de colonisation et l’engagement dans des négociations diplomatiques sincères pourra conduire vers une paix durable.

Face à l’horeur de la guerre, le PLR, fidèle à son engagement anticolonialiste, progressiste et internationaliste milite pour que le Proche-Orient devienne une zone de paix, tout comme nous militons pour un Océan indien zone de paix.

POUR LA RÉUNION