Bourg-en-Bresse : Une usine clandestine de cigarettes saisie par les douaniers

Communiqué

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, félicite les douaniers de la brigade de Bourg-en-Bresse pour une saisie exceptionnelle portant sur 6 175 kg de tabacs et sur l’ensemble des précurseurs entrant dans la fabrication de cigarettes de contrefaçons.

Le 8 janvier 2024, à 10 heures 30, des agents de la brigade de Bourg-en-Bresse contrôlent un ensemble routier sur l’aire du Poulet de Bresse sur l’autoroute A/39 sens Sud/Nord. Le véhicule est conduit par une personne née en Moldavie et possédant un passeport roumain.

Le déchargement partiel de cartons contenus dans la remorque laisse apparaître la présence de tubes blancs servant à fabriquer des filtres de cigarette. Les douaniers décident alors de diriger le poids lourd vers une société conventionnée afin de procéder à un contrôle intégral du chargement.