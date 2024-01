Belal s’intensifie et se situe à 475 km des côtes réunionnaises

A 17H, le système dépressionnaire Belal se trouvait à 475 km de La Réunion. Sa trajectoire se précise de plus en plus au plus près du département

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien.

Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d’une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.

En dehors de la forte tempête tropicale BELAL, une zone suspecte pourrait évoluer en tempête tropicale d’ici le milieu de semaine prochaine :

– Il y a un risque très faible (probabilité inférieure à 10%) qu’une nouvelle tempête tropicale entre par l’est du bassin (vers 90°E) à partir de jeudi 18.

La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.

Il n’y a pas d’alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 2

(BELAL)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 986 hPa.

Position le 13 janvier à 16 heures locales: 16.8 Sud / 54.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 475 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 1050 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 24 km/h.

Informations sur le système :

– BELAL débute une phase d’intensification rapide et a atteint le stade de Forte Tempête Tropicale ce samedi après-midi. Le centre du système se situe entre 400 et 500 km au nord-nord-ouest de La Réunion.

– Une intensification jusqu’au stade de cyclone tropical intense est prévue dans les 24 à 36 prochaines heures, avec un système s’approchant progressivement des Grandes Mascareignes par le nord-ouest.

– BELAL devrait donc être un cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes à proximité du coeur du phénomène lorsqu’il abordera les îles soeurs, et en particulier La Réunion, à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi.

– L’incertitude sur la trajectoire exacte est encore de l’ordre de 100 à 120 km, mais la probabilité d’un passage à proximité immédiate de La Réunion est significative.

– Pour La Réunion, passage probable du coeur intense du météore à moins de 100 km de l’île entre la nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi. Selon le scénario actuellement privilégié, l’île est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs. Quoi qu’il arrive, même avec un passage à 50-100 km de l’île, des impacts signficatifs liés aux vents forts, aux fortes pluies et à la houle cyclonique sont attendus.

– L’île Maurice devrait aussi connaître des conditions très dégradées autour de lundi voire dans la nuit suivante en termes de vent, pluie et houle, même si la probabilité d’influence directe du coeur du cyclone sur l’île semble moins élevée que pour La Réunion.

– Les habitants de La Réunion et de l’île Maurice sont invités à suivre de près l’évolution des prévisions concernant cette sérieuse menace cyclonique et à se conformer aux consignes des autorités locales.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 14/01 à 16h locales, par 19.8 Sud / 53.8 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 15/01 à 16h locales, par 21.4 Sud / 56.0 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 16/01 à 16h locales, par 21.9 Sud / 58.4 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 16h locales, par 21.9 Sud / 60.5 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/01 à 16h locales, par 22.0 Sud / 62.0 Est