Belal : Le préfet s’exprimera à 10h sur la mise en place de la phase de sauvegarde

Annoncée hier, la levée de l’alerte rouge est attendue par la population. C’est à ce sujet que le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini s’exprimera devant la presse en milieu de matinée. Pour l’instant l’alerte rouge n’est pas terminée et les Réunionnais sont invités à respecter le confinement.

« Après le passage du cyclone Belal sur La Réunion, le retour à la normale s’organise lors de la « phase de sauvegarde » qui suit la levée de l’alerte rouge. Il s’agit de sortir du confinement, en prenant en compte les conséquences du cyclone, notamment concernant les différents réseaux (routes, eau, électricité, etc.). Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, fera un point sur la levée de l’alerte rouge et les étapes de remise en état qui vont suivre, avec Météo France, les gestionnaires routiers, la Région et le Département, EDF, et l’agence régionale de santé lors d’une conférence de presse« , précise les services de la préfecture.