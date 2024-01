Belal : Le point de situation d’EDF à la mi journée

EDF fait un premier bilan du réseau électrique réunionnais après le passage du cyclone Belal. Près de 200 techniciens sont déjà mobilisés pour rétablir le courant aux Réunionnais qui en sont privés le plus vite possible.

Le communiqué d’EDF :

Le cyclone tropical BELAL a quitté notre territoire et engendré des dégâts importants sur le réseau électrique. Les équipes d’EDF réalisent les premières interventions sur le terrain, dans des conditions d’accès aux ouvrages électriques difficiles.

Le niveau d’alerte rouge cyclonique passe en phase de sauvegarde ce jour à midi. Cette évolution permet aux équipes d’EDF de se mobiliser sur le terrain avec dans un premier temps la sécurisation des infrastructures électriques, en coordination avec les services de l’Etat.

Les conséquences du cyclone s’avèrent d’ores et déjà importantes, avec des dégâts supérieurs à ceux causés par le cyclone tropical intense Batsirai. A 10h, 150.000 clients sont privés d’électricité (32% des clients d’EDF).

La phase de diagnostic de l’état du réseau et degestion des priorités de réalimentation sont engagées. Des moyens humains et techniques importants sont déployés : 200 techniciens, 50 véhicules set engins, 6 hélicoptères. Le Groupe EDF est mobilisé : 60 techniciens d’EDF en Corse et d’Enedis renforceront les moyens déjà déployés sur place dans les prochaines heures.

EDF à la Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur la page Facebook d’EDF à la Réunion et sur notre compte X. Des informations précises seront transmises régulièrement par voie de communiqués de presse et sur nos réseaux sociaux.