« Au volant, ni appel, ni message, ni réseaux sociaux – Et si nous transmettions la bonne attitude ? »

Chaque dimanche soir ou presque, le front de mer de Saint-Leu se mue en promenade festive où l’on vient manger, boire et s’amuser au rythme de concerts ou de Dj sets. Et le vendredi, c’est désormais une soirée karaoké qui attire les foules sur une autre partie du littoral. En première ligne sur le sujet de la protection du trait de côte, l’association SOS DPM 97.4 dénonce les nuisances liées à ces activités et laisse planer la menace de recours en justice.