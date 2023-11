Armistice, véritable force !

Chaque année, nous célébrons un armistice. La fin des combats de la première guerre mondiale.Ce n’est pas un jour de deuil, encore moins un jour de fête. Nous faisons mémoire, nous commémorons, en ce jour particulier et d’une manière toute particulière, la fin des combats de cette première et terrible guerre 1914/ 1918. Une guerre […]

Chaque année, nous célébrons un armistice. La fin des combats de la première guerre mondiale.Ce n’est pas un jour de deuil, encore moins un jour de fête.

Nous faisons mémoire, nous commémorons, en ce jour particulier et d’une manière toute particulière, la fin des combats de cette première et terrible guerre 1914/ 1918. Une guerre qui a marqué les esprits. Jamais un conflit n’avait fait autant de morts, même le plus courageux des combattants avait pu être tué à distance par le plus lâche.

Nous ne pouvons pas oublier, tous ceux qui ont donné leur vie, toutes les victimes des guerres et du terrorisme gardons le souvenir de leur sacrifice en semant la paix.

Nous le voyons, aujourd’hui encore, la guerre est toujours un terrible fléau . C’est la mort des hommes et des femmes, la destruction des liens sociaux. L’invasion de l’ Ukraine par la Russie, nous a montré que la guerre pouvait s’inviter en Europe. Le conflit Israël – palestinien qui a débuté le 7 octobre.. en tirons – nous les conséquences ?

Si la guerre a été gagnée, il faudrait maintenant gagner la paix. Ce qui est vrai en 1914 – 18 l’est toujours en 2023 !

Si aujourd’hui dans cette partie du monde, nous vivons en paix, c’est en grande partie grâce à ces soldats

Notre perception du monde à radicalement changé. De multiples facteurs, nous mettent devant l’évidence que nous vivons dans un monde précaire.

L’ armistice est une cessation des combats.Ce n’est pas un traité de paix.

Quand nous voyons l’état de notre monde en proie à la haine, l’égoïsme, les injustices , l’immoralité sous toutes ses formes, ne permettent pas la construction d’un lendemain meilleur où se trouve la source de tout bien et de la véritable paix : celle qu’on s’efforce de vivre dans nos familles comme dans toutes nos relations !

A quand un renoncement définitive à la revanche et aux accusations mutuelles ? Nous le savons bien, c’est une des sources de la paix . La paix, ce n’est pas une loi , c’est un décret qui va de soi , elle est à vivre en moi, en vous, en nous . Ce lieu invisible : notre cœur et par notre témoignage.

Chaque instant du temps présent engage l’avenir, parce que chaque instant pourrait être le dernier !

Unissons – nous et confions au Créateur, cette France, notre pays confronté à la violence sous toutes ses formes afin qu’il se pacifie et que tous, oui, que tous, s’ acceptent, pour l’ Europe , pour notre monde que nous aimons et devons aimer davantage. Puissions -nous trouver la paix profonde . Un surcroît de paix profonde car nous avons tant besoin ! Dirigeants politiques, économiques , religieux , sortez de vos tranchées , faites que vos décisions intérieures de paix soient de plus en plus visibles. Et cela vous appartient.

Tous aspirent la paix pour tous, la vraie paix . Cette paix véritable ne peut s’édifier sans Dieu et encore moins contre Dieu.

Qu’on se le dise, le monde ira bien mieux, quand l’humanité le décidera !

Que l’ Espérance aujourd’hui et demain nous soit communiquée, par cette commémoration afin de tirer toutes les leçons et que se lève de nombreux et véritables artisans de paix !

Marie Annick RAMSAMY-DUFOUR