Ariège : Deux morts sur un barrage d’agriculteurs

Un dramatique accident a eu lieu ce matin vers 5h45 à Pamiers. Une voiture a voulu semble-t-il forcer un barrage d'agriculteurs et une jeune femme d'une trentaine d'années est décédée sur le coup. Son mari et sa fille, âgée de 14 ans, ont été transportés en urgence à l'hôpital de Toulouse. Malheureusement, la jeune fille est décédée des suites de ses blessures quelques heures plus tard.