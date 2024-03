Après la pluie et les orages, un mieux à venir…

La situation météo (observation et tendance)

Depuis dimanche à 12h, les régions Est, Sud-Est et Nord de La Réunion avait été placées en vigilance jaune fortes pluies/orages. Pour autant, au grand dam des passionnés, l’après-midi fut particulièrement « rapia » en activité avec, tout simplement, rien à se mettre sous la dent…😏 Mais, cela n’était que partie remise, avec un début de nuit tonitruant sur l’Est et dans l’intérieur de l’île !

Ainsi, c’est finalement entre 21h00 et 00h que les cieux se seront finalement « déchainés », touchant plus particulièrement, le Nord-Est, les hauts de l’Est ainsi que les Plaines et le volcan. L’activité électrique aura parfois été forte avec 180 impacts de foudre au sol et plus de 200 éclairs détectés (Cf. image ci-dessous). Sous ces orages, les averses auront été marquées mais, fort heureusement, assez brèves n’excédant que très localement les 50 mm en 3h (d’après données Météo France).

A savoir quand même que, c’est typiquement ce genre de pluie forte mais brève qui génère les fameuses « crues éclairs » si dangereuses dans nos ravines et rivières…mais on va y revenir.

Du côté des pluies, sur cette journée de lundi, les cumuls seront restés modestes malgré un temps globalement maussade. Rares sont les postes a avoir mesuré plus de 50 mm après la fin de l’épisode orageux.

On se retrouve donc avec des pluies « utiles », celles-là même qui vont contribuer à nos ressources en eau et nous éviter des coupures pendant l’hiver 😄

A l’image de cette fin d’après-midi, ce mardi va marquer le retour progressif du soleil mais toujours dans une atmosphère propice aux développements nuageux actifs.

Du coup, malgré quelques pluies matinales sur l’Est, la matinée s’annonce plutôt sous des auspices agréables avec un vent faible et un soleil, a priori, prédominant. Puis, dans un schéma plus que classique, le ciel se charge à la mi-journée tout particulièrement dans l’intérieur et sur les hauts de la zone « sous le vent » (entre St Denis et St Joseph en passant par la région des plages). Compte tenu du contexte, des averses modérées à fortes sont susceptibles de se produire avec même un petit risque orageux.

Et comme l’écrit Météo France ce soir : « Restez à l’écoute des bulletins et de l’évolution de la vigilance« .

Le bonus du soir

Juste au-dessus nous parlions des pluies fortes mais brèves qui génèrent les fameuses « crues éclairs » dans nos ravines et rivières. En voici un exemple très concret !

Lors de l’épisode d’hier soir, entre 22h00 et minuit, un foyer orageux va arroser la zone comprise entre la forêt de Bébour et Takamaka (probablement plus de 100 mm en 2h). Face à cette averse, la Rivière des Marsouins va réagir très rapidement passant, à Bethléem, d’une hauteur d’eau de 1,05 m à 22h00 (soit 39 m3/s), à 2,06 m à 23h50 (soit 182 m3/s) !

Imaginez vous un peu la même situation, en bord de rivière en journée de dimanche pendant les vacances scolaires…c’est juste potentiellement mortel !