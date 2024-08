Alpes-Maritimes : Un gendarme mortellement renversé après un refus d’obtempérer

Un gendarme a perdu la vie ce lundi soir, renversé par une voiture qui a refusé de se soumettre à un contrôle routier à la sortie de l’autoroute A8 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, selon une source proche du dossier. Le drame s’est produit vers 20h40 à la sortie 42 de l’autoroute.

Le conducteur de la BMW noire a pris la fuite après l’accident et est activement recherché par les forces de l’ordre, avec l’appui d’un hélicoptère et des autorités italiennes. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime, l’adjudant Éric Comyn, âgé de 54 ans, est décédée sur place. Marié et père de deux enfants de 16 et 12 ans, il était sous-officier depuis plus de 30 ans et servait au peloton motorisé de Mandelieu-la-Napoule depuis 2007.

Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a exprimé sa « tristesse immense » sur X (ex-twitter), apportant son soutien à la famille, aux proches et aux collègues du défunt. Ce mardi matin, il a annoncé qu’un suspect a été interpellé à Cannes cette nuit. Les enquêteurs le soupçonnent d’être le conducteur du véhicule.

Percuté par un criminel, l’Adjudant Éric Comyn est mort ce soir à Mougins. Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule. La Nation se tient à leurs côtés et exprime sa gratitude aux gendarmes qui la protègent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024