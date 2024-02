AG du PCR : La plateforme PCR-PS-Banian-EELV-Ansanm unanime sur un projet réunionnais unifié

« L’objectif a été atteint » pour le secrétaire général du PCR, Maurice Gironcel, qui appelle « à aller plus loin » au travers de la feuille de route partagée par l’ensemble des membres de la plateforme de gauche. Une feuille de route articulée autour « d’un projet réunionnais, fait par des Réunionnais et pour les Réunionnais » a rappelé le maire de Sainte-Suzanne, qui salue cette volonté « de travailler ensemble et de manière co-construite avec toutes les volontés ». « Promouvoir avec tout le monde c’est un avec l’autre et pas l’un contre l’autre » a-t-il insisté. Il ajoute : « notre objectif commun doit être, plus que jamais, de convaincre et de rassembler. C’est à cela que j’invite les militantes et militants. C’est pour cette noble cause que je demande aux camarades de s’engager, pour aujourd’hui et demain. Dans cette voie tracée par Paul Vergès ».

René Sotaca, Maurice Gironcel, Élie Hoarau (PCR), Audrey Belim et Ericka Bareigts (PS), Jean-Pierre Marchau (EELV), Patrice Selly (Banian), et Olivier Hoarau (Ansanm) ont pris la parole pendant plus de deux heures. Ils ont abordé les nombreux défis auxquels La Réunion est confrontée, notamment le changement climatique, l’inflation, la transition démographique, les enjeux de mobilité, la souveraineté alimentaire et énergétique, tout en soulignant la nécessité de prendre en compte les spécificités locales.

« Tous les voyants sont au rouge. Et il ne semble pas que les trajectoires des politiques publiques actuelles, décidées par Paris et Bruxelles, sont de nature à régler globalement nos défis. Nous connaissons, toutes et tous, les diagnostics. Nous sommes les mieux placés, pour apporter les solutions, qui correspondent à notre réalité. Mieux encore, nous avons l’expérience, l’expertise et les compétences, qu’il nous faut, ici, à La Réunion, pour les mettre en œuvre rapidement », maintient Maurice Gironcel.

Européennes : Le PCR soutiendra la liste du PCF

Cette assemblée générale du PCR a été l’occasion de confirmer le soutien de sa section sainte-suzannoise à la liste conduite par le Parti communiste français lors des prochaines élections européennes, retranscrite dans sa résolution finale. « Nous mènerons une campagne active pour que la liste de large rassemblement conduite par le PCF puisse avoir suffisamment de voix pour entrer à nouveau au Parlement Européen. Une telle perspective nous offrirait l’opportunité de porter les revendications réunionnaises au cœur du Parlement Européen et obtenir les moyens adaptés », argue-t-elle.

Pour rappel, chacun des partis représentés (PS-PCR-Ansamn-Banian-EELVR) au sein de la plateforme avait appelé à voter pour la liste nationale de son choix lors du point presse organisé le 14 février dernier.

Ericka Bareigts (PS) : « Comme vous le savez, on est dans l’action et dans l’action en mode plateforme. Nous sommes donc réunis, les parties de progrès que nous sommes, autour de la construction d’un avenir pour La Réunion, d’un projet pour les Réunionnais et pour La Réunion. C’est important, quand on est invité par les membres de la plateforme, de venir d’abord écouter ce que le parti qui nous invite dit, de rencontrer aussi les militants puisqu’on va travailler ensemble et partager nos propositions. Sur les Européennes, on est en train de faire quelque chose d’inédit, c’est-à-dire qu’on se dit qu’il n’y a pas d’hégémonie de quelqu’un sur un autre, chacun a son identité et peut-être sa liste. Mais l’important, c’est que ces listes de gauche que nous soutenons dans le cadre de la plateforme entendent la même volonté locale réunionnaise que nous portons. Et puis c’est du long terme. Nous allons continuer à travailler pour préparer les échéances à venir, qu’elles soient municipales et autres, parce qu’il y a 2026 après les Européennes. Nous pensons qu’avec la méthode et notre vision des choses, nous pouvons encore continuer à rassembler dans le respect de l’identité de chacun qui vient dans cette plateforme. »

Patrice Selly (Banian) : « J’ai tenu à répondre à l’invitation de Maurice Gironcel pour dire qu’avec tous les partis qui composent aujourd’hui la plateforme, nous avons la responsabilité de construire un projet réunionnais pour les Réunionnais. Et ce projet, il se travaille, il se construit à partir de maintenant. Comme vous le savez déjà, Banian porte un certain nombre de messages importants pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Et parmi ces messages, il y a celui de la préférence réunionnaise, de la préférence locale. Quand nous voyons le taux de chômage encore très élevé à La Réunion par rapport à ceux de la métropole, il nous faut imaginer de nouvelles solutions. Imaginer aussi des solutions pour faire en sorte que les Réunionnaises et les Réunionnais qui sont expatriés depuis trop longtemps à l’extérieur de La Réunion puissent un jour revenir. C’est donc la raison pour laquelle je continue à me battre aux côtés de mes camarades de la plateforme pour que demain nous puissions trouver une solution sur ce sujet. »

Olivier Hoarau (Ansanm) : « Nous avons déjà fait la démonstration que quand nous sommes unis, quand nous travaillons ensemble et dans le respect de chacun, nous avons de très bons résultats. Nous avons un message qui est clair et qui évoque de l’espoir et aujourd’hui, dans les grands défis que nous avons à surmonter, c’est ensemble, c’est avec, c’est unis que nous allons pouvoir porter des récompenses sur la sécurité alimentaire, notamment sur le développement durable, sans oublier la question aussi du pouvoir d’achat. Ce sont de grands combats, ceux dont Paul Vergès a relancé depuis le Parti communiste réunionnais, qui est repris parce qu’il n’est pas terminé. »

Audrey Belim (PS) : « Je rappelle que cette plateforme a été créée pour répondre aux besoins de La Réunion et surtout pour apporter une vision convergente de La Réunion et des solutions réunionnaises. J’ai mis l’accent sur un défi qui a été très souvent mis de côté, c’est celui du défi climatique. Quand on est insulaire comme nous, le réchauffement climatique il nous concerne principalement. La montée des eaux, cela veut dire que ça va ronger nos côtes. Cela veut dire qu’on va perdre de la matière, qu’on va perdre du foncier. C’est dangereux sur une île où justement on a une démographie et une densification importantes. Il faut qu’on réfléchisse et surtout qu’on se protège. Il est important d’intégrer dans un projet réunionnais toutes les matières attenant à la protection de notre biodiversité et surtout de notre héritage. »